Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară, la Digi24, că va candida din nou la alegerile locale de anul acesta. Edilul spune că este pe primul loc în sondaje, la diferență mare de al doilea potențial candidat. „Vreau să duc proiectele pe care le-am început și pe care nu le-am început mai departe”, a precizat el.

Cosmin Prelipceanu: Candidați?

Constantin Toma, primarul Buzăului: Sigur că voi candida pentru că mai am lucruri de făcut, la ultimele alegeri am fost cel mai ales primar de municipiu din România, iar acum în sondajele liberalilor, concurența mea de la Buzău, am 74%. Am trezit speranța la Buzău și vreau să duc proiectele pe care le-am început și pe care nu le-am început mai departe.

Cosmin Prelipceanu: Există informații că în înțelegerea dintre PNL și PSD unele dintre orașe, Buzăul fiind pe listă, unde există primari PSD cei de la PNL să nu facă concurență și reciproca. Ce știți despre asta?

Constantin Toma, primarul Buzăului: Am auzit și eu din presă și la Buzău, probabil, și la Cluj diferența este așa de mare dintre locul I și locul II. Eu la alegerile din 2020, al doilea candidat, de la liberali, a avut 7% și eu 78%, iar acum am 74% și al doilea potențial candidat a fost cotat cu 9%.

Cosmin Prelipceanu: Și spuneți că nu are rost?

Constantin Toma, primarul Buzăului: Democrația e democrație. Pe mine mă dezavantajează ceea ce am spus adineauri, pentru că aș vrea să fie alegeri cu toată lumea.

Cosmin Prelipceanu: Din sondaje sunteți sigur că veți fi reales.

Constantin Toma, primarul Buzăului: Nimeni nu e sigur de nimic, eu îmi fac treaba în continuare, nu fac campanie electorală sau campania electorală o fac de opt ani, în fiecare zi, astfel încât să ating viziunea de dezvoltare a acestui oraș, astfel încât să devină unul dintre orașele cele mai bune de locuit din România.

