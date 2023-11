Corina Creţu: „Ca să putem valorifica experienţa noastră, colaborarea între PSD şi PRO România ar fi cea mai firească”

Europarlamentarul Corina Creţu, fost membru PSD şi în prezent prim-vicepreşedinte Pro România, consideră că o colaborare între partidele conduse de premierul Marcel Ciolacu și fostul premier Victor Ponta ar fi firească, în beneficiul ambelor părţi, dar precizează că „important este să existe voinţă şi dorinţă de ambele părţi”.

„În ceea ce mă priveşte, eu cred că pot face mult mai multe lucruri bune în favoarea României, de la Bruxelles, având experienţa de comisar european şi de membră a Parlamentului European. Am fost 29 de ani membră a PSD, am fost vicepreşedintă a partidului şi, sinceră să fiu, apreciez curajul PSD şi al lui Marcel Ciolacu de a prelua guvernarea în momente atât de dificile atât în plan intern, cât şi internaţional. Inclusiv gestul său unic din istoria ultimilor 30 de ani de a beneficia de experienţa atât de utilă a unui fost premier, şi mă refer aici la Victor Ponta. Anul 2019 a fost o lecţie pentru noi toţi, în sensul în care dezbinarea nu a adus nimic bun. Personal, excluderea mea din PSD rămâne încă o rană deschisă. Aşadar, ca să putem valorifica munca şi experienţa noastră, a tuturor, în momente atât de grele, colaborarea între PSD şi PRO România ar fi cea mai firească. Există, de altfel, multe voci în PSD, unele care au declarat şi public faptul că îşi doresc această colaborare, care poate fi sub diverse forme: alianţă, fuziune etc”, a declarat Corina Creţu pentru News.ro.

În opinia ei, important este să existe voinţă şi dorinţă de ambele părţi,

„Important este să existe voinţă şi dorinţă de ambele părţi, pentru că – nu vă ascund – ştiu că există şi voci izolate care se opun acestei colaborări. Noi milităm pentru o strângere a rândurilor social-democrate. Vom vedea dacă în cele din urmă va învinge raţiunea sau ranchiuna şi orgoliile personale”, afirmă ea.

„Nu dorim să fim competitori, ci parteneri şi să lucrăm împreună în beneficiul ţării şi al oamenilor”, a mai precizat Corina Creţu.

Partidul Pro România a fost înfiinţat în 2018 de Victor Ponta, la acel moment înscriindu-se în partid mai mulţi social-democraţi nemulţumiţi de felul în care a condus Liviu Dragnea PSD.

Fostul premier Victor Ponta, lider Pro România, care a fost numit consilier onorific la Palatul Victoria în domeniul relaţiilor economice internaţionale, afirma, în luna august, întrebat dacă ar fi dispus să revină în PSD: „Nu depinde doar de mine şi de Ciolacu. Dacă o vor face, şi eu, şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi. Dacă va exista o discuţie, o purtăm cu toată deschiderea”.

