Corina Crețu, despre președinția României la Consiliul UE: Va trebui să inventăm noțiunea de armistițiu

Corina Creţu, comisarul european pentru Politică Regională, a venit luni în ţară pentru a vorbi despre cât de mare e pentru România şansa fondurilor europene - o şansă de care încă nu reuşim să profităm cu adevărat. Vizita Corinei Creţu vine după ce oficialul european a tot criticat autorităţile de la Bucureşti că nu au proiecte pentru banii europeni şi, prin urmare, riscăm să pierdem aceşti bani. Şi încă un element important: de câteva zile, Darius Vâlcov, consilier al premierului Dăncilă, vehiculează ideea că Bruxellesul ne oferă prea puţini bani pentru spitalele regionale şi că ar fi mai bine să le construim în parteneriat public privat, în loc de fonduri europene. Corina Creţu a explicat, la Digi24, criticile din ultima vreme la adresa Guvernului român.

Corina Creţu, comisar european pentru Politică Regională: Se apropie finalul mandatului, dar şi finalul exercițiului financiar, când începem să avem riscuri de a pierde bani. Atunci, e normal să avertizez, indiferent cine e la guvernare. Aş spune acest lucru, pentru că e de datoria mea. Dacă avem fonduri europene, cetăţenii pot beneficia de ele numai dacă au autorităţi naţionale care au capacitatea administrativă să scrie proiecte. E o critică? E o realitate.

Jurnalist Digi24: Dumneavoastră le spuneți politicienilor că UE vrea să ajute, că sunt bani - pentru autostrada Târgu Mureş-Iaşi, pentru cele 3 spitale regionale. Iar noi tot discutăm despre parteneriatul public-privat. Darius Valcov va da replică acidă pe Facebook și spune că Banca Europeană de Investiții supraestimează investiția în aceste spitale.

Corina Creţu: Mie nu mi s-a părut că e poziţia oficială a Guvernului României. Noi nu am fost notificați cum că s-ar schimbă dorinţa Guvernului de a construi aceste spitale regionale pe fonduri europene.

Am arătat faptul că din timpul guvernului Ponta, atât premierul Ponta, cât și ministrul Dragnea al Dezvoltării Regionale, la acel moment au negociat acele trei spitale regionale, spunând că sunt foarte importante pentru dezvoltarea regională, aici suntem cu toții de acord că e nevoie de o îmbunătățire a sistemului sanitar român și am agreat împreună, așa cum au solicitat autoritățile române, să se aloce 300 de milioane de euro, între timp, în 2016, văzând că nu se realizase nimic, venise Cioloș la guvernare - dar aș vrea să se înțeleagă că pentru noi la Comisia Europeană nu e vorba de un guvern sau altul, se vorbește de România, am adus la aceeași masă, eu, Banca Europeana de Investiții, Banca Mondială și Ministerul Sănătății.

În urmă negocierilor avute cu Banca Europeană de Investiții au decis că această bancă să facă studiile de fezabilitate, pentru că, înțeleg că erau mult mai ieftine decât cele oferite de alte instituții, acest studiu de fezabilitate este un serviciu oferit de Banca Europeană de Investiții, tocmai pentru că înțeleg că erau mult mai ieftine decât cele oferite de alte instituții internaționale. Acest studiu de fezabilitate e un serviciu oferit de Banca Europeană de Investiții. În relatarea de care vorbeați dumeavostră se vorbește de un studiu de fezabilitate de 120 de milioane de euro.

Jurnalist Digi24: Atât spune Darius Vâlcov că este estimat.

Corina Creţu: Este o eroare, este 1,5 milioane de euro, nu 120 de milioane de euro, pentru toate cele 3 spitale. 100 de milioane de euro reprezintă designul celor 3 spitale regionale, restul reprezintă costurile privind construcția și dotarea echipementelor

Jurnalist Digi24: Doamna Dăncilă nu a anunțat oficial întâlnirea cu dumeavostră. Vă deranjează?

Corina Creţu: Nu mi se întâmplă în alte părți acest lucru, dacă dânșii au ales să nu comunice această întâlnire e problema lor, nu este o întâlnire privată.

Jurnalist Digi24: Tăriceanu spunea că dacă nu se termină cu ceartă politică din România, România nu va fi pregătită să preia președinția Consiliului UE. Care sunt ecourile de la Bruxelles că tot avem dispute interne? Are dreptate domnul Tăriceanu?

Corina Crețu: Știu că se lucrează pentru pregătirea președinției. Eu voi fi un avocat al unei președinției de succes. Nu va fi o președinție ușoară, ci una care are loc într-un moment sensibil. Va trebui să ajungem la un acord privind cadrul financiar anual, va fi prima președinție fără Marea Britanie, al doilea mare contributor. Întotdeauna, la primul exercițiu, țările membre au avut nevoie de ajutor. Am toată încrederea că va fi o președinție de succes. Într-adevăr, cred că această noțiune de armistițiu ar trebui inventată pe perioada președinției României, așa face orice țară pe timpul preluării președinției Consiliului Uniunii Europene.

