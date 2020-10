Cristian Popescu Piedone a bătut palma cu PSD

Primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a mers marți la sediul PSD din Kiseleff pentru a negocia cu PSD majoritatea din Consiliul Local.

„Având în vedere că PSD are cel mai mare număr, am ales să discut prima dată cu domniile lor pentru o posibilă majoritate în Consiliul Local. Ne-am expus părerile reciproc. Consider că discuțiile s-au încheiat, pot să vă spun că se va forma o majoritate PPU-SL - PSD în Sectorul 5. Am pus câteva condiții: fără politică, doar politica oamenilor. Urmează să desemnăm viceprimarii în perioada urmatoare.”, a declarat Piedone, la sediul central PSD.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că a discutat la sediul partidului cu primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre formarea unei majorităţi în Consiliul local, precizând că Piedone nu va intra în PSD.

„Am discutat despre majoritate”, a afirmat Ciolacu, la finalul întrevederii.

