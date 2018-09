CTP analizează poza lui Dragnea cu Maior și Kovesi. Concluziile jurnalistului

Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a analizat, la Digi24, fotografia postată pe Facebook de Victor Ponta, în care Liviu Dragnea apare împreună cu Laura Codruţa Kovesi, Gabriel Oprea şi George Maior.

Cristian Tudor Popescu și-a început analiza explicând cum se mențin la putere dictatorii. „Întotdeauna, ei sunt puși acolo prin lovituri de stat, prin mișcări ilegitime și, atunci, trebuie să se mențină la putere în acest statut ilegitim. Statutul fiind ilegitim, oricând poate să apară cineva din partid care să spună: dar de ce el și nu eu? Și atunci, ca să controleze situația, un lider dictatorial de tipul ăsta are nevoie obligatoriu de o poliție politică, de o Securitate. Altfel nu poate controla. Nicolae Ceaușescu s-a menținut la putere până în 1989 cu ajutorul Securității, care îi fila, îi înregistra în dormitor, în baie pe membrii CPEx-ului. Toată lumea era spionată”, a explicat Crisitan Tudor Popescu.

„Nu poți să te menții în fruntea unui partid totalitar impus prin lovitură de stat decât cu ajutorul unui aparat de poliție politică. De ce se ducea domnul Dragnea la astfel de întâlniri (precum cea din poză, n.r.). De ce se străduia să intre și el acolo, să fie luat în seamă? De ce avea nevoie de astea? Pentru că știa foarte bine că nu poate să ajungă lider absolut al României, totalitar, fără un aparat de securitate. Nu identific SRI cu Securitatea, nu este vechea Securitate. Este un serviciu de informații care are metehnele lui: are momente când vrea să controleze mai mult decât îi permite legea, are momente în care vrea să influențeze alegerile în politică. SRI nu este Securitatea decât în capul domnului Dragnea”, a precizat jurnalistul.

El și-a continuat analiza spunând care ar fi fost, în opinia sa, așteptările lui Liviu Dragnea de la SRI. „Domnul Liviu Dragnea a considerat SRI-ul vechea Securitate capabilă să facă ce avea el nevoie și n-a obținut lucrul ăsta. Nu a obținut controlul SRI-ului, nu a obținut controlul SPP-ului, nu a obținut decât controlul Ministerului de Interne. Ce ar fi vrut domnul Dragnea? Ar fi vrut să aibă la dispoziție aceste servicii care să fie, din zori si până-n seară, cu ochiul pe Paul Stănescu, pe Gabriela Firea, pe Țuțuianu, pe Ciolacu, pe toată lumea. Să fie cu ochiul pe ei pentru ca, din timp, să știe că se pregătește ceva și să poată să juguleze, să poată să sufoce astfel de mișcări. De aceea vedem pozele astea cu domnul Dragnea”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.

