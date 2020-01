CTP, despre reformarea PSD: A fost, este și va fi un partid comunistoid, dictatorial. Nu poate să funcționeze altfel

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre reformarea PSD, încercată de conducerea interimară și despre un nou președinte în persoana Vioricăi Dăncilă. Despre fostul premier, gazetarul spune că „nu are cum să mai fie președintele PSD, pentru că e marcată de umbra lui Dragnea”. În ceea ce privește reformarea Partidul Social Democrat, CTP a tras o concluzie fermă: PSD a fost, este și va fi un partid comunistoid, un partid dictatorial. El nu poate să funcționeze altfel”.

Cristian Tudor Popescu: Doamna Dăncilă nu va fi viitorul președinte al PSD. Nu poate să fie pentru că trebuie să ne gândim la istorie, la istoria partidelor comuniste. Acum, PSD se găsește într-o fază echivalentă cu post-Stalin-Hrușciov, post-Dej-Ceaușescu, post-Ceaușescu-Iliescu și, sigur, putem să mai găsim perechi de felul ăsta, oricâte în istoria partidelor comuniste.

Ce se întâmplă într-un partid de felul ăsta? După o perioadă de dictatură sinistră în partidul respectiv, cade dictatorul, sinistrul cu, eventual, o odioasă dacă are, și vine Iliescul, Hrușciovul, Ceaușescul la momentul respectiv, adică persoana considerată luminată, considerată democrată în raport cu precedentul, deschisă, care „domne, e altceva”...

Nu e niciodată altceva. E doar o pauză în istoria dictatorială a partidului comunist în care se schimbă comunicarea. Se mai dă drumul la câte o frază - „S-a greșit tovarăși!”, „Au fost și lucruri bune”, cum a spus domnul Grindeanu despre „virusul Dragnea”.

Observați ce concepție virusologică are domnul Grindeanu. El găsește și părți bune unui virus. Deci Dragnea e „virus”, dar a avut și părți bune în raport cu oamenii. Pe unii i-a întărit.

Se pune totul pe cârca celui care a fost, asta se face acum, și se creează o aparență de democratizare, pentru scurtă vreme.

Deci doamna Dăncilă nu are cum să fie președinte al PSD, e prea marcată de umbra lui Dragnea. Nu are cum să fie dintre cei așa-zis noi, dintre reformatori. Nu știu, poate o reformă religioasă să facă PSD-ul, pentru că Ciolacu are o figură de preot de țară. A făcut ceva un seminar, o școală de popi, că teologia nu a făcut-o sigur. Pentru că ar fi foarte bun. Ați văzut cum vorbește?

Omul e împăciuitor „pax vobiscum”, adică stați, să nu vorbesc latinește, că nu e cazul. „Pace vouă”, „mă duc la Bruxelles să îmi cenușă în cap în fața lui Stanishev, în fața lui Timmermans pe care l-a dat în judecată...”.

Vedeți? Exact așa-zisă deschidere, așa-zisă bună-credință și raționalitate pe care au încercat să o vândă atât Ceaușescu cât și Iliescu când au venit după dictatorul dinaintea lor.

Bineînțeles că e suficient ca PSD să se apropie din nou de Putere. Acum e destul de departe. E suficient să se apropie și veți vedea cum toate aceste „democrături” pe care le emană în clipa de față vor dipărea ca fumul.

Și se va întoarce la ceea ce a fost, este și va fi PSD ca partid comunistoid, un partid dictatorial, el nu poate să funcționeze altfel.

Marcel Ciolacu încearcă acum (să ducă partidul spre o fază nouă, o comunicare mai bună cu oamenii – n.red.). Este vorba despre a prosti oamenii acum. Despre asta este vorba acum. O să vedem dacă electoratul a rămas neschimbat ca PSD-ul, sau s-a mai schimbat.

Este limpede că acum avem doar o pauză de fățărnicie democratică a PSD în acest moment, pentru cine e dispus să o înghită.

Editor web: Liviu Cojan