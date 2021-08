CTP despre scandalul în care este implicat Florin Cîțu: Sunt două probleme distincte. E vorba de „premier” și de „caracter”

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 scandalul din aceste zile care îl are ca protagonist pe Florin Cîțu. Gazetarul spune că în ce-l privește pe Cîțu „sunt două probleme distincte”, și anume este vorba de „premier” și de „caracter”. Despre „premier” CTP este de părere că nu își va da demisia și nici Klaus Iohannis nu îi va cere acest lucru, pentru că Florin Cîțu a fost pedepsit pentru greșeala de acum 20 de ani și între timp a fost și reabilitat. Deci s-ar încălca un principiu juridic dacă ar fi pedepsit de două ori pentru aceeași faptă. În ceea ce privește „caracterul”, Cristian Tudor Popescu „amendează” „fanfaronada” de care dă dovadă Florin Cîțu de când a intrat în cursa pentru șefia PNL și, de asemenea, răspunsul oferit jurnaliștilor despre condamnarea din SUA. În plus, spune gazetarul, premierul a „arătat aroganță împinsă până la dispreț față de cetățeni” atunci când a spus că nu știe cât costă o pâine, pentru că el nu mănâncă așa ceva.

Cristian Tudor Popescu: În ce-l privește pe domnul Cîțu sunt două probleme distincte după părerea mea. E vorba de „premier” și de „caracter”. Să le luăm pe rând...

„Premier”. Domnul Cîțu, nu își va da demisia din funcția de premier, nu îi va fi cerută demisia de către Klaus Iohannis, așa cum cere PSD și nu există nicio bază legală pentru așa ceva.

Au fost făcute tot felul de apropieri între cazul lui Liviu Dragnea din 2016 și cazul lui Florin Cîțu de acum, cum că în baza legii din 2001 nu ar putea ocupe funcția de premier pentru că a suferit o condamnare penală.

Nu sunt justificate astfel de apropieri, nicidecum, pentru că în 2016 domnul Dragnea se găsea în perioada de executare efectivă a unei condamnări la 2 ani cu suspendare, condamnare penală – pentru referendumul din 2012, pronunțată în luna aprilie a anului 2016. Deci era sub efectul condamnării, și de aceea nu putea ocupa funcția de premier, în vreme ce domnul Cîțu a comis acum 20 de ani această faptă și, potrivit deciziei CCR în legătură cu acea lege din 2001, încetează interdicția de a ocupa funcții în guvern pentru persoana respectivă, dacă ea a fost reabilitată de drept între timp.

„Domnul Cîțu nu poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași greșeală”

Reabilitarea de drept se produce dacă persoana a suferit o condamnare de până la doi ani de închisoare, dacă a plătit o amendă penală și dacă după încheierea executării pedepsei vreme de trei ani nu a mai comis o altă infracțiune. Atunci se consideră reabilitată persoana și practic i se șterge din cazier ceea ce a comis atunci. Este cazul domnului Cîțu.

Deci, domnul Cîțu nu poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași greșeală. Este un principiu vechi, din dreptul roman, sigur, funcționează și astăzi în practica juridică - „Non bis in idem”, pentru că domnul Cîțu pentru greșeala pe care a comis-o, infracțiunea pe care a comis-o acum 20 de ani, a fost condamnat, a plătit, a fost reabilitat... După legea românească este reabilitat de drept după 3 ani, prin urmare a-l demite acum din funcția de premier, ar însemna să-l pedepsești a doua oară pentru aceeași greșeală. Ceea ce nu se poate.

Deci nu are nicio bază legală această discuție, și acest lucru nu se va petrece.

„Problema de «caracter» a domnului Cîțu...”

Însă... problema de „caracter” a domnului Cîțu...

Domnul Cîțu, în anul 2000, la începutul lui 2001 când s-au întâmplat lucrurile acestea, a avut o atitudine pe care noi nu am cunoscut-o, în legătură cu acuzațiile care i s-au adus.

Mai întâi, domnul Cîțu acuzat fiind de conducere sub influența alcoolului, mai întâi s-a repezit ca un leu paraleu la procurorii americani pledând „nevinovat” și cerând să i se pună la dispoziție toate probele, martorii, înregistrările ca să se vadă dacă lucrurile sunt în regulă, pentru că el este „nevinovat”.

S-a împotrivit acuzațiilor violent. După care, sfătuindu-se cu un avocat a constatat că e groasă, că nu e de glumă și că cu această atitudine va fi condamnat și poate să aibă o condamnare serioasă. Și atunci, în ultimul moment domnul Cîțu a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției – am văzut și în România așa ceva, ne amintim –, a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției, care a fost trimis instanței în ultimul moment, înainte să se pronunțe sentința împotriva domnului Cîțu, care ar fi putut să fie mult mai dură, adică mult mai multe zile sau poate luni, sau cine știe cât de închisoare.

„Fanfaronadă” și „aroganță împinsă până la dispreț față de cetățeni”

Această reducere la două zile a fost ca urmare a faptului că s-a înmuiat domnul Cîțu și a făcut acest acord de recunoaștere a vinovăției. Se leagă acest comportament al domnului Cîțu, cu atitudinea pe care ne-o prezintă domnul Cîțu de când și-a anunțat candidatura, de când s-a gândit el să candideze la președinția PNL.

De atunci, domnul Cîțu a fost cuprins mai întâi de fanfaronadă, nu încetează. În fiecare zi aproape, domnul Cîțu ne comunică ce rezultate extraordinare obține guvernul condus de el, ce bine o duc românii de când e el premier, cât de apreciat este dânsul în țară și peste hotare, se laudă singur continuu, până la ridicol.

Apoi, replica pe care a dat-o domnul Cîțu jurnalistului care l-a întrebat cât costă o pâine - „Nu știu, nu mănânc pâine”. Ce arată această replică? Arată aroganță împinsă până la dispreț față de cetățeni. Nimic altceva. Orice alte devieri și speculații – de pildă sunt mai multe sortimente de pâine – astea sunt curată prostie. Acest răspuns arată un singur lucru. Când premierul țării care nu e totuna cu omul Cîțu, omul Cîțu poate să nu știe și să nu mănânce pâine. Premierul este obligat să cunoască prețurile medii, minime, și așa mai departe, ale produselor alimentare de bază pentru populație. Este obligat prin fișa postului. Or, acest răspuns nu poate să exprime decât altceva... „da, domne, puțin îmi pasă de voi din această țară, cei care poate n-aveți să puneți mare lucru pe masă în afară de pâine”.

Și această atitudine, aroganță împinsă până la dispreț, se manifestă la domnul Cîțu în relația cu colegii din guvern, cu miniștrii, cu partenerii de coaliție... Nu vreau să fac acum... ar fi simplu să fac un inventar al răspunsurilor, al replicilor domnului Cîțu din ultima vreme, care nu arată decât asta – aroganță, suficiență, un aer de superioritate și fanfaronadă.

„Problema reală a domnului Cîțu”

Asta este, după părerea mea, problema reală a domnului Cîțu. Sigur, că și ce a făcut în urmă cu 20 de ani poate să conteze în cazul în care domnul Cîțu va participa la niște alegeri populare. De pildă la alegeri prezidențiale, alegeri la care să voteze toți cetățenii. Deocamdată dânsul participă la niște alegeri interne, de partid. Acolo, mai mult ca sigur, povestea asta cu ce a făcut acum 20 de ani nu va conta. Cei care și-au făcut socotelile în tabăra Cîțu nu-și vor schimba votul, și la fel cei care sunt în tabăra Orban. Acolo sunt socoteli cinice, politice, în interiorul partidului...

În schimb, când domnul Cîțu va lua contact – poate că are în gând așa ceva în viitorul său politic – cu oamenii, direct, să fie votat, atunci e posibil ca atitudinea sa... Ar fi putut de pildă domnul Cîțu, nu a comunicat lucrul acesta, ieri s-a aflat și a apărut pe piață... ar fi putut domnul Cîțu să spună „da, domne, am comis acum 20 de ani un gest condamnabil și am și fost condamnat pentru asta, un act nesăbuit, pe care l-am comis pentru că m-a părăsit iubita, pentru că mi-a murit câinele, sau din alt motiv personal, regret ce am făcut atunci, îmi pare rău, vă rog să mă iertați pentru ce s-a întâmplat atunci”.

În locul acestei recunoașteri omenești, domnul Cîțu ce ne spune? „Nu mă mândresc cu asta”. Ăsta-i singurul lucru pe care a catadicsit să-l spună cetățenilor cărora le-a spus „Nu știu cât costă o pâine, că eu nu mănânc pâine”. Le-a spus „Nu mă mândresc cu asta”.

Ca și cum, noi, cetățenii, guvernații de către premierul Cîțu, am fi fost convinși că trebuie să se mândrească cu asta. Sigur că există niște cetățeni în țara asta, ăia care se suie la volan cu alcoolul în cap și după aceea se filmează on line și pun filmul pe net... Da, sigur că da. Aceia se mândresc, iar domnul Cîțu probabil lor li s-a adresat. „Fraților, să știți că eu nu mă mândresc”.

Repet cele două cuvinte de la începutul vorbirii mele: „premier” și „caracter”.

„Atitudinea domnului Cîțu în momentul de față poate avea repercusiuni pe termen lung”

Acest scandal nu va conta în cursa pentru șefia PNL. Nu! Răspunsul e scurt. V-am spus și mai devreme.

Vă dați seama, acum... Cum adică? Domnul Orban vorbește despre accidente de circulație? Despre ce vorbim? Domnul Orban a lovit o fată de 14 ani cu mașina în 2007, domnul Orban s-a răsturnat cu mașina conducând cu viteză excesivă în curbă, în 2015, pe drumul Iași – Focșani... Despre ce vorbim?

Nu contează astfel de lucruri acolo. Credeți că în alegeri interne de partid funcționează criterii morale? Dumnezeule!

Deci, acolo sunt socoteli. Socoteli... cine ce are de dat, cine ce are de primit... Aceste socoteli în mare măsură s-au făcut și nu pot fi schimbate de acest eveniment. Ce să se facă? Să fie dat jos Cîțu? Cum să fie dat jos? Prin moțiune de cenzură? E absurd. Metoda Grindeanu? Cum să-și asume așa ceva actuala coaliție?

Nu vor fi schimbări, însă ce-a făcut domnul Cîțu acum, comportamentul său, nu faptul că a comis acel lucru în trecut... Să ne amintim de George W. Bush – probleme cu alcoolul și drogurile în tinerețe – probleme penale - și a fost ales președinte al SUA. Barack Obama a fumat droguri în tinerețe, a și mărturisit lucrul acesta, și a fost ales de două ori președinte al Statelor Unite.

Nu asta-i problema. Problema este atitudinea domnului Cîțu în momentul de față, care poate avea repercusiuni pe termen lung în ce privește cariera domnului Cîțu. Și dacă el va fi reprezentantul principal al PNL, eventual și candidat la președinție, atunci poate conta. Atât ce a făcut acum 20 de ani, cât și comportamentul său din această perioadă electorală în interiorul PNL.

Editor : Liviu Cojan