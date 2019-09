CTP, despre sutele de mii de euro ale lui Plumb: Cei mai mulți dintre votanții PSD nici nu pot să conceapă o asemenea sumă

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre vizita premierului Viorica Dăncilă în SUA, despre care spune că este una „privată”, nicidecum una „de lucru” după cum declară Dăncilă. Gazetarul a comentat și „scandalul Rovana Plumb” de la Comisia Europeană și atrage atenția că 90% din votanții PSD „împrumută o sută de lei că nu le mai ajunge să plătească întreținerea”, iar Rovana Plumb discută despre sute de mii de euro și sute de mii de lei. Asta, în timp ce „cei mai mulți dintre ei nici nu pot să conceapă o asemenea sumă”. CTP a remarcat și că premierul pune în opoziție legislația „națională” care „este mai bună decât cea de la Bruxelles”, deși România este membră a UE și a semnat toate tratatele.

Cosmin Prelipceanu: Cum vi se pare că vrea să iasă Viorica Dăncilă, sau încearcă să iasă, dintr-o criză în care a intrat singură, de capul ei?

Cristian Tudor Popescu: Neîntrebată. Nu i-a adresat nimeni nicio întrebare, nu cred că a existat vreo curiozitate din partea vreunui cetățean al acestei țări în legătură cu ce a făcut doamna Viorica Dăncilă în vizita ei privată în America. A fost o vizită privată... Nu s-a întâlnit cu niciun oficial american de rang înalt, nu a fost invitată de niciun oficial american de rang înalt... A semnat cu Banca Mondială nu știu ce contract pe care putea să îl semneze la București. Și nici nu era nevoie să semneze premierul un astfel de contract, pentru asigurări de sănătate, am înțeles.

Iar faptul că s-a întâlnit cu români din diaspora, din America... Păi asta ce altceva este decât campanie electorală? În vreme ce doamna ne spune că spre deosebire de prezidențiabilii Iohannis și Barna - dânsa nu e prezidențiabil? - a fost în vizită de lucru.

Nu a fost în nicio vizită de lucru. Există niște categorisiri foarte clare ale vizitelor la asemenea nivel – premier, președinte, șef de stat inter-țări. Dânsa nu a fost într-o vizită de lucru. Vizita de lucru este altceva. Presupune întâlniri cu oficialități, o agendă clară stabilită cu luni înainte. A fost vizita personală a doamnei Dăncilă pe care - ce să vezi? -, s-a gândit ea să o facă ea acum, în campania electorală.

După ce s-a prezentat ca o tehnocrată care se duce acolo să rezolve probleme în folosul românilor... Ea „nu face campanie electorală”, cum fac Iohannis și Barna, după care au urmat zece minute de înfierare a lui Iohannis. Păi, ori e tehnocrată, ori e constructivă, ori face lucruri în folosul românilor, ori se apucă să denigreze electoral? Că asta fac cu toții... Bineînțeles, îl face iresponsabil pe Iohannis, asta vine din retorica de campanie.

Ce mă uimește... mă rog, n-ar trebui, dar totuși... Adică, doamna Dăncilă, președintele Partidului Social Democrat, nu simte nevoia să spună un cuvânt despre două cifre – 800.000 de lei și 170.000 de euro. Ne spune că doamna Plumb a fost „faultată” la nivel european. Vă dați seama ce a spus doamna Dăncilă în seara asta? A pronunțat cuvântul „națională” - legislația noastră „națională”. În sensul că „legislația noastră națională” este rațională, în vreme ce legislația celor de la Bruxelles este irațională.

Este aberantă. Asta este poziția premierului României, acum, față de Uniunea Europeană. Premierul României NU este de acord cu legislația europeană în raport cu legislația „națională”, deși România este parte a UE. Nu doar că nu este de acord, ci insultă pur și simplu legislația europeană, România fiind parte a tuturor tratatelor.

Dar - dincolo de toată această apărare care aduce României noi pagube de imagine grave, după astfel de vorbe adresate Bruxelles-ului -, cum este posibil să nu vorbești de așa ceva?

Oamenii ăștia de la care așteaptă să-i dea votul, se împrumută mulți din poporul PSD, sunt oameni săraci și cu venituri medii, mici... nu sunt bogătași. Oamenii ăștia împrumută o sută de lei că nu le mai ajunge să plătească întreținerea, împrumută o sută de lei până la salariu. Mulți, foarte mulți dintre ei... nu mai vorbesc de pensionari. Mulți care votează PSD. Cum sună astfel de cifre pe care le-a adus în ochii publicului „cazul Rovana Plumb” la Bruxelles?

Câtă vreme era la București nu am auzit de lucrurile astea. Acum le-am auzit. Adică, pronunță Rovana Plumb, pronunță cuvântul „solidaritate”. „Am primit 170.000 de «euroi», din solidaritate, așa... de la o vecină, de la un om bun”.

„Solidaritate”. De câte ori a rostit cuvântul „solidaritate” PSD-ul? „Taxă de solidaritate”, „taxa pe lăcomie”, care tot o taxă de solidaritate era cu cei defavorizați, nu? „Să luăm de la bogați să dăm la săraci”. „Taxă de solidaritate”. De atâtea ori au rostit asta ... Uite, că acum o avem pe „defavorizata”... Rovana Plumb care a luat și ea 170.000 de euro, de la o persoană, „taxă de solidaritate”. Iar 800.000 de lei, vă dați seama? Deci oamenii ăștia, cei mai mulți dintre ei nici nu pot să conceapă o asemenea sumă. Cum să te împrumuți 800.000 de lei? Așa ceva nu există pentru 90 la sută din poporul PSD-ist. Le-ar trebui vieți de vieți și generații de generații ca să plătească o astfel de sumă. Și social-democrata, fruntașa PSD Rovana Plumb, cu aprobarea entuziastă a doamnei Dăncilă, ne vorbește de 800.000 de lei, cum aș vorbi eu de 800 de lei.

Asta este ce mă uluiește la doamna Dăncilă, că nu realizează ce se întâmplă în capul oamenilor de la care așteaptă votul în fața acestor cifre devoalate de „scandalul Rovana Plumb”.

Cosmin Prelipceanu: Când îi întrebi pe liderii PSD că revin în forță cu discursul anti-european, totdeauna spun că „nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase... că nu există așa ceva, că este o exagerare de presă”. Ce altceva este să spui - cum a făcut doamna Dăncilă în seara asta -, că o decizie europeană este bazată pe o concluzie care în legislația națională este exact pe dos? Adică doamna Rovana Plumb în România este curată, iar în Europa este „murdară”, că „așa vor ăia”.

Cristian Tudor Popescu: „Că așa vor ăia, care au ceva cu noi domne”. Asta este altă frază formidabilă. „S-a dorit blocarea României pentru postul de comisar european”. O întrebare simplă: De ce? De ce să fie blocată România? Cine are interesul în clipa de față, din Europa? Ce țară din Europa are interesul ca România să fie blocată? Cine? Franța? Are interesul să fie România blocată? Tocmai a susținut-o pe Kovesi în dauna propriului candidat. Germania? Și-a manifestat la un moment dat ostilitatea față de România. Dorește să o blocheze pe undeva? Ce țară din Europa ar avea vreo treabă? Unele sunt favorabile României, iar altele sunt indiferente.

Cum să concepi ideea asta, că la Bruxelles se face...? Ăsta este un complex de inferioritate, deghizat într-unul de superioritate. Adică, „România e așa de importantă, noi suntem, cu guvernul nostru Dăncilă, aici, suntem așa de puternici de vizionari, de deștepți, mai deștepți ca europenii, că am arătat că legislația noastră e mai bună decât a lor... și oamenii noștri sunt mai buni decât ai lor”... Ce spune, de fapt, doamna Dăncilă? „Rovana Plumb e mai bună decât toți ipochimenii ăia de la comisia JURI... și în general mai bună decât tot Parlamentul European. Româncuța noastră”... Mă rog, cam greu să aplici diminutivul ăsta Rovanei Plumb. „E mai tare domne, noi suntem ăi mai tari acolo!”. Este de o absurditate perfectă. Nimeni nu are nicio treabă cu România. În momentul în care trimiți acolo propunerea... dimpotrivă, această comisie nu avea nevoie de complicații. Ursula von der Leyen nu are nevoie de complicații. În momentul de față, în comisie, nu avea niciun interes să-i apară un caz Rovana Plumb, sau Trocsanyi, în cazul Ungariei. Dimpotrivă, ea are interesul să termine cât mai repede, să-i meargă comisia mai departe și să se facă uitate cele 38 de pagini plagiate în teza domniei sale. Ce interes avea să creeze un „caz Rovana Plumb”. Este... pământul minții.

