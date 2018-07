CTP: Klaus Iohannis are din ce în ce mai des grave probleme de logică

Klaus Iohannis trebuia să facă declarațiile de azi de la Bruxelles în legătură cu demiterea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA luni, atunci când a semnat decretul de revocare, a afirmat jurnalistul Cristian Tudor Popescu, la Digi24. El a adăugat că președintele a vorbit acum despre acest subiect după ce a văzut că pierde sprijinul celor care l-au votat.

„Domnul președinte are din ce în ce mai des grave probleme de logică, înainte de a discuta de caracter și de morală. De ce nu a spus aceste lucruri, pe care le-a exprimat la Bruxelles, la București prin viu grai, în ziua în care a semnat decretul?”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Întrebat ce ar fi schimbat dacă făcea aceste declarații în urmă cu două zile, când a semnat decretul, jurnalistul a răspuns că „ar fi schimbat mult”.

„Dacă ar fi spus numai asta, ce a spus acum, însemna mult mai mult. Să spună: Nu am ce face, trebuie să respect hotărârea CCR, dar această demitere este nedreaptă. Este făcută pe baza bunului plac, al cheremului unui singur ins, ministrul justiției, pe baza unui raport jalnic din punct de vedere intelectual și juridic, care nu m-a convins. Așa cum a spus domnul președinte. Activitatea DNA și a domnei Kovesi le consider foarte bune, așa cum am mai spus. CSM s-a exprimat, a dat un aviz negativ cererii de revocare și totuși sunt silit... Nu era vorba de Constituție aici (jurnalistul a făcut referire la o burtieră: „Nu e o opțiune pentru mine să nu respect Constituția”, declarație făcută de Klaus Iohannis azi - n.red.) Această hotărâre a unor oameni, luată la limită, cu poziții separate nu este Constituția. Este neconstituțională și nedreaptă această hotărâre. Trebuia să spună aceste lucruri, după care să spună: Totuși, nu putem să nu respectăm hotărârile Curții, pentru că am putea ajunge la anarhie. Era cu totul altceva decât ce a făcut, fiind absent cu desăvârșire în acea zi”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul a adăugat că președintele a vorbit despre acest subiect, după două zile, la summitul NATO de la Bruxelles, pentru că „a avut ce efect a avut atitudinea domniei sale”. „A văzut reacțiilor celor care l-au votat și încearcă să dreagă busuiocul”, a completat el. Jurnalistul a precizat că busuiocul „nu mai poate fi dres”.

„Asigură dl. Iohannis că va continua lupta anticorupție, că va sprijini lupta anticorupție. Astea sunt vorbe de înălțat zmeul. Ce să facă? Când tocmai le-a demonstrat procurorilor că nu a putut să se opună până la capăt unei cereri cât se poate de nedrepte în legătyură cu unul dintre ei. Și că cel care îi pune și îi scoate pe magistrați este dl. Tudorel Toader și nu președintele. Asta a comunicat magistraților dl. președinte în marele său sprijin pentru lupta anticorupție”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, că decizia sa de revocare a Laurei Codruţa Kovesi, anunţată de către purtătorul său de cuvânt, trebuie înţeleasă drept „un pas spre respectarea Constituţiei şi a statului de drept”. El a afirmat că nu şi-a schimbat opinia despre activitatea DNA şi a Laurei Codruţa Kovesi, care au făcut o treabă foarte bună, ce trebuie apreciată. „Dacă cineva se bucură că lupta anticorupţie încetează sau încetineşte, nici vorbă, lupta anticorupţie merge mai departe cu toată forţa", a declarat şeful statului.

Citește și: Culisele revocării lui Kovesi. Cum a căzut Iohannis în capcana întinsă de Dragnea

Etichete:

,

,

,

,