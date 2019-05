CTP, la Digi24: Socoteli ca acestea pe care le face USR sunt josnice. Opoziţia nu e-n stare să dea jos PSD decapitat

Opoziţia nu este în stare să se bată cu un partid decapitat şi năucit, a afirmat la Digi24 Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a făcut un tablou al acţiunilor Opoziţiei din ultimele zile, de după alegerile europarlamentare şi a criticat declaraţiile venite de la PNL şi de la USR.



„Pleacă PSD-ul şi cine vine? Mi-am dorit enorm ca Dragnea să dispară din peisaj. Pentru că nu am vrut să mai văd antioccidentalismul, antieuropenismul dement şi modul în care a fost mutilată justiţia în aceşti ani. Odată ce s-au stopat aceste două procese, pentru moment, că nu ştiu ce se va întâmpla în continuare, eu sunt mai liniştit”, a spus gazetarul.



El a adăugat însă că nu îşi face iluzii privind „lumina care vine de la PNL, USR, PLUS, UDMR” şi a explicat de ce.



„Absurdul e şi de o parte, şi de cealaltă. Domnul Orban reproşează USR – PLUS, lui Barna şi lui Cioloş, că de ce au anunţat că vor un candidat separat la prezidenţiale. E absurd. De ce să nu aibă un candidat? E vorba de candidat la preşedinţie. Îşi pot pune candidatul lor, au tot dreptul, au 21 de procente, sunt două tururi. Ce problemă e dacă intră în turul 2 domnul Iohannis cu cineva de la USR-PLUS?



E absurd să le reproşezi aşa ceva, nu ai voie să îi acuzi, sunt liberi să facă asta.



Ce spune însă USR? Că nu intră la guvernare că nu vrea să se compromită. Aici nu au dreptate USR, sunt absurzi, e grav ce fac aici. Ei îşi fac socotelile să nu se compromită. Cine îşi mai făcea socoteala asta? Doamna Dăncilă, care are de ales între compromiterea proprie şi a fi în serviciul poporului.



Acelaşi lucru la USR. Cum să spui: aştept să se prăbuşească de tot guvernarea asta ca sa nu decontez eu şi, dimpotrivă, să mai câştig capital electoral de pe urma prăbuşirii guvernului? Păi, odată cu Guvernul se prăbuşeşte şi România, dar pe mine nu mă interesează, că eu nu vreau să intru la guvernare că nu îmi convine, cu toate că voi, prin votul de duminica m-aţi trimis la guvernare.



Ştiţi ce a făcut Stalin când se apropia armata rusă de Varşovia? În Varşovia a izbucnit atunci o insurecţie a unor forţe paramilitare şi resturi de forţă armată poloneză, care au încercat să îi dea peste cap pe nemţi în Varşovia şi au cerut disperat ajutor ruşilor, care erau la porţile Varşoviei şi care ar fi putut să îi ajute pentru a-i răzbi pe nemţi.



Ce a făcut Stalin? A stat şi a aşteptat ca Rezistenţa poloneză să fie măcelărită până la ultimul om. De ce? Pentru că Rezistenţa poloneză era fidelă guvernului polonez în exil, de la Londra, care era de dreapta. Stalin voia să îşi pună guvernul lui acolo şi nu voia să îi dea acest ascendent eliberator Rezistenţei poloneze. Şi a stat. Nemţii, în superioritate, i-au măcelărit până la unul. Apoi, a venit Stalin şi i-a măcelărit el pe nemţi.



Aşa judecă USR în momentul de faţă şi nu are dreptul să judece aşa.



Votul de duminică înseamnă: luaţi voi puterea şi scoateţi-i pe ăştia de acolo!”, a spus Cristian Tudor Popescu.



Gazetarul a subliniat că, după votul de duminică, trebuie utilizate toate mijloacele la îndemână constituţionale, democratice pentru ca acest guvern să fie schimbat.



„Socoteli ca acestea pe care le face USR sunt josnice”, a susţinut gazetarul.



„Opoziţia nu e în stare să se bată cu un partid decapitată şi năucit”, a conchis Cristian Tudor Popescu.