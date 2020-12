Cum a fost ultima zi în actualul Parlament. La final de mandat, deputații reclamă că instituțiile nu lucrează în interesul oamenilor

Actualul legislativ a avut ultima zi de activitate parlamentară. În Camera Deputaților, puțini aleși au fost prezenți fizic la ședința de plen. Pentru unii dintre ei a fost ultima ocazie să între în Palatul Parlamentul în calitate de deputat.

Unul dintre cei mai vechi parlamentari se desparte după 30 de ani de Camera Deputaților. Printre lucrurile cu care se mândrește deputatul UDMR Marton Arpad este chiar articolul din Constituție care interzice cenzura.

Marton Arpad, deputat UDMR: "Am împlinit din păcate vârsta de 65 de ani. Nu cred că un om trebuie să fie deputat sau senator până la moarte".

Mulți dintre actualii parlamentari nu se vor mai regăși în viitorul legislativ, așa că au profitat de ultima ședință de plen pentru a imortaliza momentul. Înainte de începerea dezbaterilor, deputații și-au făcut selfie-uri cu colegii.

Vlad Bontea, deputat PSD: "Este o experiență de neuitat, consider că mi-am îmbogățit cunoștințele și vocabularul, din păcate asta este, așa e în politică, este ultimul mandat".

Adrian Dohotaru, deputat independent: "Sunt dezamăgiri legate de modul în care funcționează instituțiile, indiferent de partidul care este la putere, nu acționează efectiv în interesul cetățenilor".

Reporter: Cu ce așteptări ați venit și cum s-au împăcat cu realitatea din parlament?

Cătălin Nechifor, deputat ProRomânia: "Am avut o dezamăgire profundă. Am ajuns în Parlamentul României văzând că se ridică mâna la comandă și văzând că inițiativa personală e un pic mai limitată".

Tudor Pop, deputat USR: "A fost o curbă de învățare destul de abruptă dar am avut avantajul că am fost în guvernul Cioloș și am știut cu ce se mănâncă partea asta legislativă".

Mara Calista, deputat PNL: "Vreun an de zile când am intrat prima dată în clădirea asta m-am cam pierdut câteodată".

La sfârșitul acestei săptămâni parlamentarii aleși pe 6 decembrie încep procedurile pentru preluarea mandatelor.





Editor : Georgiana Marina