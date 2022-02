Cum i-au afectat pe Florin Cîțu și Marcel Ciolacu scumpirile la carburanți și alimente din ultima perioadă

Președintele PNL, Florin Cîțu, a spus, luni, că ultimul „plin” pe care l-a făcut la mașină a fost „de vrei 300 de lei acum două weekenduri” și că încă mai are în rezervor. Întrebat cât costă o pâine, președintele Senatului a răspuns: „2 lei”. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că a resimțit ultimele majorări de prețuri „la fel ca toată lumea” și că „n-are importanță cât am plătit” la plinul de carburant.

Întrebat despre ultimul „plin” pe care l-a făcut, președintele PNL, Florin Cîţu, răspuns: „Acum două weekenduri. Nu ştiu dacă am făcut plinul... de vreo trei sute de lei. Am făcut un drum până la Vâlcea şi înapoi. Cred că mai am ceva”.

Iar despre cumpărăturile sale a precizat: „La cumpărături, ultima oară am cumpărat nişte paste şi nişte sos. Am luat lucruri foarte puţine. Nu iau aşa de multe lucruri deodată. A fost doar pentru o masă”.

Întrebat cât costă o pâine, Cîţu a spus: „Doi lei”.

Marcel Ciolacu a fost întrebat când a fost ultima dată la piață și când a făcut ultima dată plinul la mașină și cum a resimțit ultimele majorări de prețuri. Ciolacu a răspuns: „La fel ca toți românii”.

Întrebat cât a plătit pentru „un plin la pompă”, liderul PSD a răspuns: „N-are importanță cât am plătit eu. Am plătit și facturile de la Buzău. Este o majorare (...)”.

Adaos comercial la furnizor care să nu depăşească costul pe profit mai mult de 5%, reducerea TVA la facturile consumatorilor până la 5% şi acordarea de vouchere pentru consumatorii vulnerabili se numără printre propunerile luate în calcul pentru pachetul de măsuri pe energie, potrivit unor surse guvernamentale.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că va propune în coaliția de guvernare înjumătățirea accizei la carburant pe o perioadă limitată, care „ar avea și un efect benefic asupra inflației”. Președintele PNL, Florin Cîțu, nu exclude o posibilă reducere a accizei, dar că experţii trebuie să precizeze dacă o astfel de măsură se va materializa într-un preţ mai mic la pompă.

