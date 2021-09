Cum l-a făcut USR PLUS vedetă pe George Simion. Dan Barna, în aprilie: AUR, un partid extremist

Liderul AUR, George Simion, a ajuns vedeta crizei politice, după conflictul dintre USR PLUS și premierul Florin Cîțu. Simion s-a plimbat, joi, prin Parlament, filmându-se într-un live pe Facebook, în timp ce discuta cu liderii USR PLUS și PSD pentru susținerea moțiunii de cenzură inițiată de AUR. Cu moțiunea în mână, liderul AUR a mers, pe rând, la conferințele de presă susținute de prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu și de liderul deputaților USR PLUS Ionuț Moșteanu.

George Simion a găsit susținere pentru o moțiune de cenzură la cei din USR PLUS, care au anunțat că vor semna un text comun cu AUR pentru demiterea lui Florin Cîțu. Împreună, cele două partide au 123 de semnături, suficiente pentru depunerea unei moțiunni de cenzură.

În transmisiunea de pe pagina sa de Facebook, George Simion spune, după ce se salută cu Ionuț Moșteanu, că liderul de grup al deputaților USR PLUS este „un om echilibrat”, care a avut „poziții favorabile credinței, familiei”, în încercarea de-și convinge susținătorii că cei care până ieri erau numiți „neomarxiști”, pot fi parteneri cu AUR pentru demiterea Guvernului.

„Am discutat cu cei de la USR PLUS care spun că sunt dispuși să semneze moțiunea AUR. În momentul ăsta, pentru că ieri am inițiat moțiunea de cenzură, putem da jos guvernul Cîțu indiferent de disputele noastre ideologice. Dacă USR este de acord cu debarcarea lui Cîțu poate fi dat jos. (...) Ionuț Moșteanu este liderul deputaților USR, un om echilibrat față de atitudinea generală. Știți confruntările noastre ideologice pe care le-am avut cu USR-ul. Și a avut poziții favorabile credinței, familiei și este un om cu care se poate discuta. Sperăm să vedem și alții de la USR care să aibă atitudini rezonabile”, le-a transmis George Simion, celor care îl urmăreau pe Facebook.

Moșteanu îi răspunde și îi transmite că „noi cu voi avem semnăturile pentru a depune o moțiune. Găsim o variantă”.

Ulterior, într-o conferință de presă, Ionuț Moșteanu le declara jurnaliștilor că au existat discuții cu cei de la AUR și că cele două partide, împreună, adună 122 de semnături, suficiente pentru a iniția procedura pentru demiterea Guvernului Cîțu.

După ce a transmis pe Facebook și conferința de presă a celor din USR PLUS, George Simion și-a îndreptat din nou atenția către liderul PSD Sorin Grindeanu care trecea pe lângă el.

„Am discutat cu cei de la USR PLUS care spun că sunt dispuși să semneze moțiunea. O semnează și PSD?”, îl întreabă acesta pe Sorin Grindeanu.

„Cei din USR trebuie să își pună prima dată semnătura. Noi avem și legimitatea dată de români pentru că suntem cel mai mare partid (n.red. pentru a depune o moțiune de cenzură)”, i-a răspuns Sorin Grindeanu, înainte să intre în lift.

Ce spunea Barna despre un parteneriat cu AUR în urmă cu câteva luni

Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, spunea pe 24 aprilie 2021, că nu are de gând să negocieze sau să colaboreze cu AUR și a numit formațiunea „un partid extremist” - „dacă dăm oricât de mic credit unui astfel de partid, nu știu unde putem ajunge”, a spus vicepremierul, la Digi24.

„Eu nu. Cu cei de la AUR eu nu voi negocia pentru că, din punctul meu de vedere și am spus-o și de la tribuna Parlamentului, o spun și aici: AUR s-a dus într-o zonă de partid extremist.

Am văzut chiar ieri lideri importanți din AUR, un purtător important de mesaj din AUR propunând public o listă cu intelectuali care trebuie uciși. Deci acolo suntem. Este o realitate pe care nu o putem ignora și dacă le dăm oricât de mic credit, nu știu unde e poate ajunge.

Din punctul meu de vedere AUR este un partid extremist și eu nu voi negocia cu ei”, declara Dan Barna.