Consilierii generali ai USR PLUS nu au votat, miercuri, bugetul Capitalei propus de primarul general Nicușor Dan. Aceștia susțin că bugetul este nerealist și că veniturile sunt supraestimate. Dincolo de declarațiile oficiale, între USR PLUS și Nicușor Dan a izbucnit un conflictul după ce primarul general nu a fost de acord să își delege dreptul de semnătură viceprimarului PLUS, Horia Tomescu. Întrebat despre acest subiect, europarlamentarul USR PLUS Dragoș Pîslaru susține că „este doar o mică parte” din ceea ce consilierii au cerut. Pîslaru susține că delegarea dreptului de semnătură este „doar garanția că nu se taie bugete”, în special în zona spitalelor din București. În schimb, europarlamentarul a făcut o analogie cu o familie formată din Ion, Maria și trei copii, încercând să explice conflictul cu primarul general.

Dragoș Pîslaru: „Mi se pare important să spune pe înțelesul lumii și vreau să fac o analogie. Apartament de bloc, Ion și Maria au trei copii. Au o discuție, așa cum avem în orice gospodărie asupra bugetului familie.

Și Maria îi spune lui Ion: „Măi, Ioane, avem nevoie să punem niște bani deoparte pentru sănătatea celui mic, că nu se simte bine, avem nevoie de bani de rechizite pentru cel mijlociu și avem mare nevoie să nu murim de foame, să mâncăm zi de zi”.

Ion îi spune: „Stai liniștită, anul ăsta o să vând covoarele din pod, o să închiriez roaba la vecin și mă bazez pe niște bani de la tușa Aurica, că sigur îmi dă bani”.

Maria îi spune: „Măi Ioane, ultimii doi ani mi-ai spus același lucru, mi-ai spus că primești bani din toate sursele tale și nu i-ai primit. Și atunci, te întreb, de ce vrei tu acum să plătești avans la mașină și să îl tocmești și pe Ghiță meșterul să renoveaze în baie?”.

Asta este discuția noastră. Și vă întreb, pe cine ați lua în calcul? Maria mai și întreabă: „Ioane, arată-mi și mie calculele, de unde îți vin bani de la mătușă și din vânzarea de covoare?”; și Ion îi răspunde: „Nu e treaba ta, stai tu la cratiță, că eu știu mai bine cum e cu bugetele”.

Și vă întreb, ce ați face dacă ați fi în locul Mariei? Să aveți nevoie de mâncare, educație și servicii de sănătate? L-ați crede pe Ion, când veniturile de 2 miliarde nu au fost îndeplinite în ultimii doi ani de zile?

Eu cred că în acestă analogie găsiți toate elementele. Nu e vorba de nimic politic aici. Am avut o scrisoare în care viceprimarul a cerut notele de fundamentare ale acestor venituri și ni s-a răspuns sec că nu avem voie să înțelegem care sunt notele de fundamentare. În condițiile astea, ca femeie, ca Maria în gospodăria noastră, nu e firesc să înțeleagă ce se întâmplă cu banii familiei? Despre asta este vorba.”

