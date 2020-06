Dacian Cioloș: N-am văzut încă la guvernul României acea abordare vizionară de a relansa economia

Fostul premier Dacian Cioloș spune că programul pe termen lung de revenire din criză al guvernului nu este clar și tocmai de aceea executivul condus de Ludovic Orban va trebui să convingă în săptămânile următoare și mediul de afaceri, și evaluatorii economiei României că știe ce are de făcut și mai ales că știe cum să aloce profiabil cele peste 70 de miliarde de euro pe care i le pune la dispoziție Uniunea Europeană. Liderul PLUS a comentat sâmbătă seara, la Digi24, decizia agenției Standard and Poor's de a menține ratingul de țară la „BBB-”, cu perspectivă negativă.

„Ceea ce a decis Standard and Poor's deocamdată să spunem că ne liniștește, dar urmează să vedem ce-o să se întâmple în vară, pentru că situația nu e deloc roz. România va trebui să ia din nou niște măsuri ca să salveze economia. Sigur, faptul că suntem în Uniunea Europeană - și asta e traducerea a ceea ce a spus S&P că există perspective de acces la finanțare pentru a finanța deficitul bugetar - (...) ne menține stabili, dar depinde foarte mult de ce va face guvernul, ce măsuri va lua, în ce fel va reuși să demonstreze că economia poate fi relansată cu programul pe care l-a prezentat și cu capacitatea de a folosi fondurile europene”, a declarat Dacian Cioloș.

Fostul comisar european atrage atenția că pentru a avea acces la banii europeni trebuie „să negociem bine” și „să venim cu o viziune”, pentru că în momentul de față, fondurile europene sunt singura sursă credibilă și realistă de finanțare pentru guvern, atât ca împrumuturi, cât și granturi.

„Eu am văzut până acuma doar măsuri punctuale și luate cumva în urgență, la presiunea unor sectoare care au vociferat mai mult decât altele sau care au putut să demonstreze că sunt afectate mai mult decât altele. N-am văzut încă acea abordare vizionară care să includă și nevoile din România, sector cu sector, și posibilitatea nu numai de a salva anumite ramuri economice, dar și de a relansa economia pornind și de la perspectiva de a injecta în următorii ani în economia românească peste 70 de miliarde de euro, pentru că avem 40 de miliarde de euro care ar urma să vină din bugetul multianual 2021-2027, bani pentru politica de coeziune și agricultură și alte programe, și cei aproape 33 de miliarde de euro care ar veni suplimentar pe programul de relansare. Dar sigur, banii ăștia trebuie încă negociați și adoptați în Consiliu. Însă există această perspectivă și n-am văzut încă la guvernul României o perspectivă clară. Deocamdată, eu am auzit în ședința de guvern de banii pe care îi are la dispoziție acum, pe bugetul actual, pe care Comisia a dat o flexibilitate”, a punctat europarlamentarul.

Dacian Cioloș: Mă șochează din nou tupeul dlui Teodorovici

Dacian Cioloș atrage atenția că deși este an electoral, banii nu trebuie cheltuiți pe măsuri populiste.

„În bugetul european, care este acum în negocieri, Comisia Europeană a făcut o propunere consistentă și România este unul dintre principalii beneficiari, al șaselea beneficiar, dar va depinde foarte mult de cum guvernul va arăta că știe să folosească banii aceștia pentru investiții, și nu pentru măsuri populiste, chiar dacă suntem în an electoral. Din păcate, majoritatea parlamentară așa ne-a obișnuit, cu măsuri populiste și acum plătim prețul”, a arătat Dacian Cioloș, referindu-se la social-democrați și aliații lor din Parlament.

În acest context, liderul PLUS se declară „șocat” de „tupeul” fostului ministru de finanțe, Eugen Teodorovici, care l-a atacat dur pe actualul ministru de finanțe, Florin Cîțu, acuzându-l de conflict de interese și de incapacitate de a administra finanțele țării. „În primul rând, pe mine mă șochează din nou tupeul pe care îl are dl. Teodorovici ca fost ministru al finanțelor dintr-un guvern care a aruncat în aer bugetul României cu promisiuni și decizii populiste, pe principiul „Lovește și fugi!”, și care acum ne dă lecții de politici fiscale și politici financiare”, a afirmat Dacian Cioloș, la Digi24.

