Dacian Cioloș: Voi candida la alegerile europarlamentare din 2019

Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, într-un interviu la RFI, că intenționează să candideze la alegerile europarlamentare din 2019 și că obiectivul noului partid Mișcarea România Împreună este să poată forma un guvern, după alegerile parlamentare din 2020.

Foto: Guliver/Getty Images

„Lucrurile astea o să le discutăm în partid, după ce partidul va fi înfiinţat, dar personal, da, îmi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat în ultima vreme că nu mi-am asumat până acum niciodată o candidatură şi în condiţiile acestea, am spus că dacă intru în politică, voi candida la primele alegeri, oricare ar fi ele. Deci în măsura în care primele alegeri vor fi alegeri europarlamentare şi cu atât mai mult cu cât am o experienţă pe domeniul acesta, dacă în partid vom considera că asta e o soluţie bună şi că pot să aduc un plus, voi candida”.

„Şi această candidatură o s-o integrăm într-o abordare mai largă, pentru că obiectivul nostru este ca în 2020 la alegerile parlamentare, după alegerile parlamentare din 2020, să putem fi parte a guvernării, să putem forma un Guvern”, a declarat Dacian Cioloș.

Noul partid anunțat de Dacian Cioloș - Mișcarea România Împreună - se bucură de popularitate în rândul românilor. La doar două zile după ce fostul premier a făcut anunțul, noul partid a strâns deja peste 30.000 de susținători, majoritatea dorind să devină membri de partid,

