Daea, propus la Ministerul Agriculturii, contrazice apelul făcut de Guvern împotriva risipei de apă: „Planta nu poate trăi fără apă"

Ministrul propus de PSD la Agricultură, Petre Daea, contrazice apelul făcut de autoritățile statului către populație de a nu face risipă de apă, precum udatul grădinilor. Acesta spune că „eu nu fac asta și să fie bine înțeles”. „Planta nu poate trăi fără apă. Este factorul vital”, a adăugat fostul ministru al acestui portofoliu.

„Cel mai mare rău în agricultură e să întrerupi programele. Felicit pe Adrian Chesnoiu că nu a făcut acest lucru. Dimpotrivă, s-a uitat în viitor, a văzut realitatea țării, a apăsat pe accelerație și a ajuns acolo unde astăzi fermierii sunt cei care îi recunosc activitatea într-o perioadă scurtă de timp.

În prima oră a activității mele mă voi ocupa de acest lucru, pentru că în 2017, după depunerea jurământului, la orele 11 noaptea eram la pompa Cama din Giurgiu. Așa voi face și imediat după ce voi depune jurământul, să mă duc în șantierul muncii al obiectivelor de investiții.

În sistemele de irigații, culturile sunt bune, aceasta datorită celor două măsuri excepționale pe care le-a luat ministrul Chesnoiu, anume acordarea gratuită a apei până la stațiile de punere sub presiune și punerea sub presiune a apei de la stațiile în unitățile hidraulice cu reducerea energiei până la 50%. Această măsură a făcut posibil ca în perimetrul irigabil posibil de irigat la această dată plantele să nu sufere și vegetația este normală, producțiile sunt pe măsură”, a declarat Petre Daea.

Întrebat dacă le va recomanda fermierilor mici, cu grădini pentru produse de consum propriu, să nu-și mai ude terenul, să folosească mai atent apa, Petre Daea a afirmat:

„Eu nu fac asta și să fie bine înțeles. Planta nu poate trăi fără apă. Este factorul vital. Legumicultorii în general și peste tot în România pun aceste culturi în zone sigure de apă. Nu-și permite niciun legumicultor să planteze vreo legumă undeva dacă nu are o sursă de apă. Vă spun exact cum fac legumicultorii. Seara, noaptea, dimineața devreme, cantități mai mici de apă, dar ei trebuie să irige, că trebuie să mâncăm. Cu hrana nu-i de joacă, hrana trebuie asigurată. Le transmit fermierilor să își folosească resursele de care beneficiază în zona respectivă. Agricultorii să irige, să folosească toate sursele de apă pe care le au la îndemână, în așa fel încât să realizeze producția pe care o consideră și care au cheltuit pentru ca și eu și dvs și toată populația să se hrănească cu produse românești. Acolo unde a secat, ce să-i facă, fără apă nu există nici viață. Eu n-am soluție în condițiile în care nu există apa respectivă”.

Ministrul mediului, Tanczos Barna, a afirmat miercuri că „75% din țară este afectată de diverse faze ale secetei pedologice - moderată, puternică sau extremă".

Administraţia Naţională „Apele Române" (ANAR) avertizează că, în această perioadă, este nevoie ca rezervele de apă să fie folosite raţional pentru toate folosinţele, precizând, totodată, că nu recomandă udatul grădinilor şi umplerea unor bazine sau piscine.

Ciolacu: „E nevoie la Ministerul Agriculturii de un om cu calibru, nu neapărat de înălțimea domnului Daea, un om de calibru lui"

Președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, a spus că nu a discutat momentan despre Petre Daea cu premierul Nicolae Ciucă ca propunere votată de PSD la portofoliul Agriculturii.

„Am decis că înlocuitorul în acest moment al dl Adrian Chesnoiu e fostul ministru Petre Daea. Am avut o discuție cu domnul prim-ministru. Au fost patru propuneri. Nu puteam să am o discuție aplicată în ceea ce-l privește pe dl ministru Petre Daea deoarece nu exista votul. O să am această discuție în cursul zilei de astăzi.

Este nevoie în acest moment, la Ministerul Agriculturii, de un om cu calibru, nu neapărat de înălțimea domnului Daea, un om de calibru a domnului ministru Daea, cu ce probleme ne confruntăm. Poate vom reuși în sfârșit, tot s-a deschis subiectul renegocierii PNRR și vedem acum în această secetă ce nevoie ar fi avut România să aibe în PNRR prinse irigații, lucru susținut total de către dl ministru Daea atunci când a plecat din minister”, a declarat Ciolacu.

Atenţionat că numele lui Petre Daea apare în dosarul lui Adrian Chesnoiu, Ciolacu a afirmat că „este o informaţie pe surse în acest moment”. „Este o informaţie pe surse. Haideţi să vedem. Eu nu cred - de patru ori a fost ministru - nu cred că domnul ministru Daea a încălcat vreodată legea”, a adăugat preşedintele PSD.

Pe 28 iunie, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de hotărâre pentru ridicarea imunităţii deputatului PSD Adrian Chesnoiu, cu 251 de voturi „pentru" şi 25 „împotrivă". Anterior, în data de 23 iunie, procurorul general a transmis Camerei Deputaţilor referatul DNA pentru exercitarea prerogativei de a cere urmărirea penală faţă de Adrian Chesnoiu, ministru al Agriculturii. Chesnoiu a anunţat că se retrage din funcţia de ministru şi se autosuspendă din Partidul Social Democrat.

Editor : Alexandru Costea