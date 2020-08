Dan Barna: „Azi în parlament am evitat o criză politică. Toate celelalte probleme ale țării rămân”

Parlamentul României a pierdut o zi întreagă pentru ca un PSD iresponsabil să se convingă că moţiunea sa de cenzură e ridicolă şi nu poate fi votată, afirmă copreşedintele USR PLUS, Dan Barna, într-o postare pe Facebook, după ce şedinţa Parlamentului în care trebuia dezbătută şi votată moţiunea de cenzură nu a putut să aibă loc, luni, din lipsa cvorumului.

„Am fi putut să petrecem mai bine ziua aceasta discutând despre lucruri utile pentru cetățenii acestei țări: reducerea taxelor pe muncă, majorarea pedepselor pentru corupție în perioada stării de urgență și alertă, creșterea finanțării medicinei de familie, organizarea alegerilor locale de anul acesta în două zile. Nu în ultimul rând, am fi putut discuta despre eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Acești bani trebuie să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ei”, a arătat liderul USR PLUS înainte de a conchide: „Azi în parlament am evitat o criză politică. Toate celelalte probleme ale țării rămân”.

Dan Barna anunțase în ajun că partidul său nu va participa la votul pentru moțiunea de cenzură. „România nu are nevoie de circul PSD”, a declarat Dan Barna.