Dan Barna: Mihai Chirica a evoluat ca tip de geacă, dar păstrează aceleași reflexe pesediste

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, l-a atacat, luni seara, la Digi24, pe primarul liberal al municipiului Iaşi, Mihai Chirica, afirmând că „a păstrat aceleaşi reflexe pesediste”, deși „a evoluat ca tip de geacă”, referire la traseismul său politic.

„La Iaşi este o situaţie mai particulară, pentru că actualul primar, deşi a evoluat, să spun aşa, politic, ca tip de geacă, a păstrat aceleaşi reflexe pesediste. Adică nu mai are geacă roşie, are o geacă galbenă. Este o metaforă cunoscută cu nişte preşedinţi de partide schimbând nişte geci de o culoare sau alta. Domnul Chirica, deşi şi-a schimbat tricoul roşu cu tricoul galben, a păstrat, din păcate pentru el şi pentru PNL, apucăturile pesediste”, a declarat Dan Barna la Digi24.

El a fost întrebat cum comentează situația apărută la Iași, oraș în care coaliția nu funcționează, iar bugetul nu a putut fi votat. Luni, bugetul a fost respins din nou, pentru a doua oară, după o dezbatere de 5 ore. La fel ca la ședința precedentă, din luna aprilie, s-au dat numai 13 voturi „pentru”, iar proiectul avea nevoie de cel puțin 14. Pentru buget au votat numai membrii PNL și PMP, reprezentanții USR PLUS s-au abținut, iar cei ai PSD au ieșit din sală.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, membru al PNL, susține că aceasta este o abordare iresponsabilă, în timp ce reprezentanții Alianței USR PLUS spun că vor vota doar atunci cand vor fi adoptate toate amendamentele pe care ei le-au cerut.

Dan Barna a confirmat la Digi24 că USR PLUS Iaşi a pus nişte condiţii pentru votarea bugetului local al municipiului, fiind vorba, în opinia liderului USR PLUS, despre „nişte criterii de super bun-simţ” care țin de buna guvernare: transparentizarea contractelor Primăriei, concursuri pentru arhitectul-şef, concursuri pentru city manager, audit pe cheltuielile municipalităţii.

„Lucruri fireşti, prin care se poate transmite de către primarul general un mesaj că se schimbă lucrurile în administraţia locală. Dacă ieșenii ar fi avut încredere necondiționat în Mihai Chirica, așa cum pretinde dânsul, i-ar fi dat o majoritate, or nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Faptul că majoritatea este consolidată şi constituită în jurul USR PLUS, cu Mihai Chirica primar, într-adevăr, arată că ieşenii aşteaptă nişte schimbări în modul de administrare a Primăriei, or ceea ce a propus până acuma domnul Chirica nu arată lucrul ăsta”, a acuzat Dan Barna.

„Sunt şapte puncte care au fost transmise primarului, se aşteaptă răspunsul acestuia. Este, practic, un cadru de discuţie, nu e vorba despre: vrem să numim pe cineva într-un post sau altul, ci ţine de modul în care este administrată Primăria Iaşi”, a punctat liderul USR PLUS.

Cum a fost rezolvată situația bugetului la București. De ce a negociat Vlad Voiculescu

În ceea ce privește celălalt buget-problemă de până acum, cel de la București, unde situația a fost recent deblocată, vicepremierul Dan Barna spune că neînțelegerile au fost rezolvate prin dialog la nivel local, între filiala USR PLUS, consilieri şi primarul general, nefiind nevoie de intervenţia liderilor coaliţiei de la nivel naţional.

Dan Barna a fost întrebat de ce la negocierile de deblocare a crizei a participat Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății.

„Vlad Voiculescu, alături de Claudiu Năsui, sunt copreşedinţii filialei USR PLUS Bucureşti, cea mai mare din ţară, deci, evident, era firesc să fie acolo, în calitatea lui de preşedinte al filialei, era interesul legitim ca Bucureştiul să aibă un buget adoptat şi ca lucrurile să meargă cât mai bine. (...) Nici pe departe nu a fost o hachiţă (pentru adoptarea bugetului Capitalei - n.r.). Vorbim despre următorul fapt: dacă oamenii nu ar fi discutat, problema nu s-ar fi rezolvat. Tocmai de asta a fost şi mesajul pe care l-am transmis. Soluţia este dialogul, fie că ar fi fost Vlad, fie că ar fi fost Claudiu, e vorba de reprezentativitatea oamenilor de la masă în discuţia respectivă. De fapt cine a fost acolo? Primarul general, consilierii - reprezentaţi de liderii consilierilor - şi reprezentanţii filialei politice a USR PLUS, adică a filialei Bucureşti. Asta era structura de dialog. Nu exista altă structură de dialog. Nu era vorba de supărare, era nevoie de dialog”, a explicat Dan Barna.

În opinia sa, blocajul la București a apărut pentru că „s-a stat de vorbă insuficient”.

„Nu a fost nevoie să intervenim liderii de la nivel naţional. Dacă lucrările rămâneau blocate, probabil că s-ar fi intervenit la nivel naţional, dar eu sunt mulţumit că soluţia s-a găsit, aşa cum era firesc să se găsească, la nivel local, între filiala locală, consilierii noştri şi primarul general. De asta am şi evitat să ne implicăm şi eu, şi preşedintele celuilalt partid din majoritate, tocmai pentru a da şansa soluţionării problemei la nivel local şi a nu intra într-o logică din asta: mergem să ne plângem la vârful partidului. (...) Problema a fost discutată (de liderii naţionali ai coaliţiei - n.r.) principial, dar nu am intervenit în negocieri, pentru că am spus: încercaţi să rezolvaţi voi prin dialog şi ideea că tot timpul ne plângem în altă parte nu e funcţională. Faptul că au reuşit să găsească o soluţie fără să trebuiască să intervenim, arată maturitate şi înţelepciune”, susține Dan Barna.

El a mai spus că viceprimarul Horia Tomescu nu a primit drept de semnătură pentru numirea managerilor de spital, dar acest lucru urmează să fie rezolvat. „Este important pentru înţelegerea iniţială, care deocamdată nu a fost finalizată în toţi termenii ei şi aşteptăm să se rezolve”, a spus Dan Barna.

