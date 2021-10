Dan Barna, vicepreședintele USR, a declarat marți seară la Digi24 că partidul este dispus să reia discuțiile cu PNL pentru refacerea coaliției și a majorității parlamentare după ce liberalii renunță la discuțiile cu PSD. Barna a precizat că USR nu va susține un guvern minoritar.

Dan Barna a respins armistițiul propus de Nicolae Ciucă, „pentru că nu suntem în niciun război” și a spus că alternativele sunt clare: „Fie PNL decide să meargă mai departe cu PSD, să refacă USL și în seara aceasta discută prețul, (...) fie se reface coaliția, situație în care putem avea o majoritate în Parlament și tocmai de aceea nu susținem un guvern minoritar. Este ridicol să vorbești de un guvern minoritar în momentul de față, când ai posibilitatea unei coaliții, există posibilitatea unei majorități parlamentare care să asigure funcționarea țării”.

Vicepreședintele USR a mai precizat în ce condiții partidul reia discuțiile cu premierul desemnat Nicolae Ciucă.

„Domnul Ciucă a primit foarte clar mesajul transmis de Dacian Cioloș: dacă PNL se așază la masa discuțiilor pentru refacerea coaliției, suntem acolo și suntem gata să discutăm. Ideea aceasta că am putea fi folosiți ca Hopa-Mitică în negocierile cu PSD este exclusă, și de-asta am fost foarte clari: nu vom susține un guvern minoritar, pentru că este foarte clar și posibil să avem o majoritate. Dacă PNL nu și-o dorește și vrea s-o facă alături de PSD, e dreptul domniilor lor. (...) În momentul în care PNL și premierul desemnat ne anunță că renunță la această fantezie ridicolă de a reface USL și ne așezăm să discutăm despre refacerea coaliției, acest lucru este posibil. (...) Nu vom susține un guvern minoritar. Fie refacem coaliția, fie mergem în opoziție”, a mai precizat Dan Barna.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, premierul desemnat Nicolae Ciucă și președintele PNL, Florin Cîțu, s-au întâlnit marți seară din nou pentru a discuta soarta guvernului. Discuția a durat aproape o oră și nu a avut niciun rezultat.

Liderii celor două partide nu au reușit să se înțeleagă nici în privința scenariului unui guvern minoritar susținut de PSD, nici în privința intrării PSD la guvernare.

Editor : B.P.