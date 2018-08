Dăncilă, explicații pentru gafele dese: Am făcut greșeli, pe fondul oboselii. Și poate voi mai face

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, vineri, despre gafele care au adus-o, de mai multe ori, în atenția presei și a explicat de ce face greșeli de exprimare.

„Am fost descumpănită de virulența atacurilor lansate asupra mea. Dar, cu timpul, am înțeles un lucru: că cei mai înverșunați adversari, care îmi numără virgulele sau greșelile de exprimare, nu au altceva de criticat și, atunci, se limitează doar la aceste lucruri. Da, poate că am greșit. Este o presiune imensă, este o oboseală imensă. Și poate de multe ori, din neatenție sau pe fondul oboselii, am făcut greșeli și poate voi mai face. Dar vă asigur de un singur lucru: nu o să greșesc niciodată în deciziile pe care le voi lua pentru România și pentru români”, a spus Dăncilă, într-un discurs susținut la reuniunea femeilor din PSD, organizată la Mamaia.

Gafele tot mai grave ale premierului Viorica Dăncilă ar putea avea consecinţe diplomatice. Este semnalul de alarmă pe care îl trăgeau, recent, analiştii de politică internă şi externă. Aceştia susţin că şeful Executivului riscă să strice relaţiile cu partenerii noștri externi.

„Fiecare nouă eroare de gândire, fiecare nouă gafă, nu face decât să înrăutăţească imaginea personajului politic Dăncilă, a funcţiei de prim-ministru al României şi implicit al României”, spunea politologul Cristian Pârvulescu.

