De supărare că PSD a votat pentru candidat propriu la prezidențiale, partidul lui Tăriceanu amenință cu ieșirea de la guvernare

Liderii ALDE au aflat cu stupefacție despre decizia luată luni de colegii de la PSD de a susține la prezidențiale un candidat propriu, eliminându-l astfel pe Călin Popescu Tăriceanu din cursa pentru Cotroceni. Acesta se află în concediu și nu a participat la ședința conducerii ALDE în care s-a validat demiterea lui Teodor Meleșcanu de la MAE, însă colegii săi au urmărit la televizor conferința de presă a Vioricăi Dăncilă în care a anunțat decizia PSD de a avea candidat membru PSD la prezidențiale, și au primit vestea cu uimire și cu indignare, au relatat pentru Digi24.ro surse din conducerea partidului.

Prima reacție a acestora a fost să spună că ALDE nu va susține niciodată un candidat al PSD și că vor merge cu Tăriceanu la prezidențiale, însă și-au exprimat totodată și intenția de a părăsi guvernarea drept răzbunare, având în vedere că la moțiunea de cenzură din iunie, Guvernul Dăncilă a supraviețuit datorită voturilor celor de la ALDE.

O ieșire de la guvernare este luată în calcul pentru această toamnă, lucru care ar arunca în criză PSD și Guvernul Dăncilă.

”Va trebui în mod serios să discutăm despre viitorul acestei alianţe”

De altfel, purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat luni că electoratul PSD-ALDE îl "validează" pe Călin Popescu-Tăriceanu drept candidat al acestei coaliţii la alegerile prezidenţiale și amenință cu ieșirea de la guvernare în situația în care PSD nu îl va accepta pe Tăriceanu drept candidat unic.



"De altfel, pot să vă spun, fără să nominalizez vreun sondaj de opinie, că ele converg în a indica drept singur contracandidat cu şanse reale de câştig pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu pentru actualul preşedinte Klaus Iohannis. Aşadar, electoratul coaliţiei PSD-ALDE îl validează pe Călin Popescu-Tăriceanu drept candidat al acestei coaliţii. Sper ca şi colegii noştri din PSD, în virtutea înţelegerilor pe care le-am avut, să ia act de această dorinţă a electoratului, nu numai ALDE, ci şi PSD. Noi nu ne-am derulat încă toate procedurile interne. Până la sfârşitul lunii vom avea o astfel de procedură, în care să validăm candidatura domului Călin Popescu-Tăriceanu, de data asta doar din partea ALDE, dar, sigur, cu recomandarea explicită ca şi colegii noştri din PSD să ia act de acest lucru şi Călin Popescu-Tăriceanu să fie candidatul întregii coaliţii", a afirmat Vosganian, citat de Agerpres.

”În situaţia în care PSD decide să ignore rezultatul sondajelor şi să încalce înţelegerile pe care le-am făcut, desigur că înainte ca PSD să-şi ia decizia va trebui în mod serios să discutăm despre viitorul acestei alianţe", a spus purtătorul de cuvânt al ALDE. El a precizat după şedinţa Biroului Politic Central al ALDE că în cadrul reuniunii s-a discutat despre candidatura lui Tăriceanu la prezidenţiale, într-o "largă majoritate" exprimându-se dorinţa ca acesta să fie candidatul partidului pentru Preşedinţia României. Tăriceanu, a adăugat el, este "cel mai calificat" să concureze cu Klaus Iohannis. "Observând spectrul posibililor candidaţi, care e probabil mai larg decât oricând în România, Călin Popescu-Tăriceanu e singurul care poate transgresa ideologii, care poate transgresa partide şi care în turul doi de scrutin ar putea să coaguleze voturi din foarte mult direcţii, inclusiv din cele care acum anunţă susţinerea pentru Klaus Iohannis", a apreciat Vosganian.

Întrebat de jurnalişti despre cazul în care PSD nu-l va susţine pe Tăriceanu la prezidenţiale, Vosganian a menţionat că el "merge pe destinul" lui Tăriceanu.



"Ne cunoaştem de trei decenii şi împreună am avut ocazia să facem multe lucruri bune în politică, de aceea cred că un om care a ocupat mai toate funcţiile importante în stat - deputat, ministru, prim-ministru, preşedinte al Senatului - este pregătit pentru a ocupa şi funcţia de preşedinte al României", a spus Vosganian.

"În PSD văd că se fac multe nominalizări, unele anecdotice, altele bazate pe ambiţii personale, altele bazate pe susţinerea pe care unele sau altele dintre personalităţile partidului o au în rândul membrilor lor. Desigur că PSD are toată libertatea să-şi aleagă propriul candidat. Eu mi-aş dori ca această libertate să aibă drept constrângere înţelegerea pe care am făcut-o între PSD şi ALDE, care e limpede - rezultatul sondajelor indică posibilitatea şi necesitatea candidatului comun (...) Sondajele pe care le avem arată, fără putinţă de tăgadă, că singurul candidat care e bine poziţionat în raport cu ceilalţi şi care are şanse reale să câştige cursa prezidenţială e Călin Popescu-Tăriceanu. În situaţia în care PSD decide să ignore rezultatul sondajelor şi să încalce înţelegerile pe care le-am făcut, desigur că înainte ca PSD să-şi ia decizia va trebui în mod serios să discutăm despre viitorul acestei alianţe", a mai afirmat Vosganian.



În opinia sa, cea mai bună formulă ar fi susţinerea lui Tăriceanu la prezidenţiale şi din partea PSD, şi din partea Pro România. "Cred că cea mai bună formulă de a aduna aceste forţe de centru-stânga şi de centru-dreapta într-o formulă cât mai larg acceptată electoral ar fi susţinerea şi din partea PSD, şi din partea Pro România a lui Călin Popescu-Tăriceanu", a mai spus Vosganian.