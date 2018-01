Decizie fără precedent a Guvernului. Premierul și miniștrii renunță la SPP

Premierul Viorica Dăncilă și miniștrii din cabinetul său vor renunța la Serviciile de Pază și Protecție, după ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, că a intervenit în guvernul Tudose mai mult decât era cazul.

Foto: InquamPhotos/George Călin

Premierul Viorica Dăncilă a renunţat la serviciile SPP, imediat după învestitură, paza fiind asigurată de către Jandarmeria Română. Decizia a fost confirmată de către secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

„Am vorbit în ultimul an de implicarea SPP-ului și a domnului Pahonțu în chestiuni de politică. Demnitari care sunt monitorizați, o bază de date care se strânge la acest domn. Decizia este firească. În momentul în care acest SPP, în loc să asigure siguranța demnitarilor, se ocupă de monitorizarea și spionarea demnitarilor și trimite informații unui singur om care face analiză pe ele, nu e în regulă”, a spus Ștefănescu.

Decizia de a renunţa la serviciile SPP a fost luată de toţi miniştrii noului Executiv.

Liderul PSD a spus că, instituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, cu SIE şi cu SPP, însă şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost implicat mai mult decât era cazul în Guvern.

„L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulţumit azi, a devenit acelaşi coleg deschis şi glumeţ. Poate tensiunea de acolo, poate influenţele. N-avem de unde să ştim acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulţi colegi mi-au spus că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi dumnealui poate să fie şeful partidului. Poate că i s-a spus şi lui Grindeanu, lui Tudose, nu ştiu”, a declarat liderul PSD.

El a spus că nu o vede pe Viorica Dăncilă să se lase influenţată sau speriată.

„Cine nu trece doar în glumă prin Bruxelles are şi puterea interioară, şi curajul să reziste şi să respingă orice propuneri de genul asta, pentru că are puterea să înţeleagă că trebuie să îndeplinească misiunea dată prin votul Parlamentului, aceea de a aplica programul de guvernare. Nu o văd pe doamna Viorică Dăncilă să se lase influenţată sau, şi mai rău, să se lase speriată. Am foarte mare încredere, nu o văd să se lase ademenită”, a afirmat liderul PSD.