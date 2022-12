Sărbătorile vin, iar pentru autoritățile publice ăsta e un foarte bun prilej să mai pună niște luminițe de Crăciun pe stâlpii din urbea lor. Sau să mai cumpere niște brazi, ghirlande, ornamente, reni, steluțe, stalactite, comete sau alte perdele luminoase. Se cumpără cu nemiluita și foarte multe dulciuri în perioada asta, dar și multe pachete sau coșuri de cadou preambalate. Totul din banul public. Digi24.ro a studiat cu atenție achizițile publice din SEAP în ultima lună și concluzia e una singură: o ducem cam bine.

Primarul PSD din Pogoanele, județul Buzău, pare că a găsit cea mai bună metodă pentru a anula grijile cetățenilor săi legate de facturile tot mai mari la energie electrică, gaze sau lemne. Cel puțin trei anunțuri de achiziție publică din ultima lună vor aduce cetățenilor din Pogoanele un decor de Sărbători ca-n povești. Un brad uriaș, metalic, va fi amplasat în localitate, iar pentru asta bugetul primăriei a scăzut cu 95.000 de lei (circa 19.200 de euro). Ghirlandele luminoase care vor lumina Pogoanele au costat 130.252 de lei (circa 26.000 de euro), iar alte bannere stradale luminoase au făcut gaură în bugetul local cu suma de 13.445 lei (circa 2700 de euro). Aproximativ 50.000 de euro a cheltuit primarul Florin Dumitrașcu pentru ornamentele de Sărbători care vor asigura binele cetățenilor pogonari. Alți peste 10.000 de euro (53.000 de lei) se vor duce pentru achiziția de cadouri pentru pomul de Crăciun, suma fiind trecută în bugetul Primăriei, consultat de Digi24.ro. Tot acolo sunt prevăzute și alte sume de bani pentru binele public din Pogoanele. Spre exemplu, achiziția de cărți pentru Biblioteca din localitate a fost de numai 5000 de lei. Iar motorina și benzina pentru mașinile primăriei au costat 170.000 de lei.

Primarului Florin Dumitrașcu (PSD) i se pare OK investiția și spune că de 14 ani de când îi reprezintă pe cetățenii din Pogoanele nu a făcut niciodată achiziții pentru ornamente de Crăciun. Până anul acesta. “Am făcut investiția să ne rămână. Am luat niște căsuțe, am luat lumini, nu le-am închiriat, banere stradale, un brad, instalații luminoase. Noi nu am avut niciodată așa ceva. În toate localitățile din Buzău sunt târguri de Crăciun, e prima dată în 14 ani când facem și noi așa ceva. Da, e OK. Da, e cheltuială mare, dar anul viitor o să le avem, n-o să mai facem cheltuială, o să le ținem ani de zile”, ne-a declarat primarul Dumitrașcu.

Câți bani plătesc primăriile de comune pentru ghirlande luminoase

Dacă vi se pare că facturile dvs la energie electrică sunt mari sau foarte mari, vă propun să privim cu atenție ce sume uriașe de bani au plătit primăriile din țară pentru achiziția sau închirierea unor instalații luminoase de Crăciun. În localitatea doljeană Valea Stanciului, o comună cu circa 5000 de locuitori, primăria tocmai a achiziționat un sistem de iluminare festiv pentru perioada sărbătorilor de iarnă în valoare de 220.450 lei (aproximativ 45.100 de euro). Și asta în condițiile în care primarul PSD, Gîngioveanu Ionel Ovidiu, tocmai a ieșit dintr-un arest la domiciliu de 30 de zile într-un dosar în care procurorii îl acuză de instigare la abuz în serviciu, după ce ar fi trucat o licitaţie. Gîngioveanu este primar din 2012.

În comuna Ciolpani, primarul Bogdan-Cristian Călin (PNL) a decis închirierea unor echipamente și sisteme de iluminat ornamental, iar suma plătită din banii contribuabililor a fost de 120.600 lei (circa 24.600 euro).

Cei aproximativ 4000 de locuitori ai comunei Chiajna din Ilfov se vor bucura anul acesta de instalații luminoase în valoare de 269.471 lei (circa 55.000 euro).

Ghirlandele din comuna Tămădau Mare, condusă de primarul Constantin Chirică (PSD), au fost și ele închiriate, valoarea contractului fiind de 133.900 lei (circa 27.200 euro).

Dezmăț mare pe banul public și în comuna Șărmășag, din județul Sălaj. Primarul Dombi Attila János, de la UDMR, s-a gândit că ar fi bine să ilumineze frumos, în spiritul Sărbătorilor, sediul primăriei. Suma plătită: 132.700 lei (circa 26.800 de euro).

Galda de Jos este o comună în județul Alba, cu numai 2000 de locuitori. Primarul Romulus Raica (PNL), în funcție de peste 20 de ani, s-a gândit să le facă o bucurie contribuabililor săi și a decis să achiziționeze cu ajutorul Consilului Local un pachet cu echipamente iluminat festiv. Prețul plătit: 99.525 lei, ceea ce înseamnă 20.100 euro.

În comuna Savoda din județul Suceava, anul acesta s-au închiriat ghirlande luminoase transversale și ornamente stradale în valoare de 84.000 lei (circa 17.000 euro).

Și în orașul Bicaz s-au închiat ornamentele, dar suma plătită a fost de 67.169 lei (circa 13.600 euro).

56.000 de lei, adică 11.300 de euro, a plătit primăria din Nuci, Ilfov, condusă de liberalul Vasile Georgel pentru achiziționarea unor noi instalații luminoase pentru Sărbători.

În comuna Bîrnova din județul Iași închirierea ornamentelor de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă au costat 54.786 lei (circa 11.000 euro).

Comuna Copăceni din județul Vâlcea are 2000 și ceva de locuitori și este condusă de Tâmplarescu Gheorghe Tironel (PSD). Din banii conlocuitorilor săi, Tâmplărescu a decis să închirieze cu suma de 74.995 lei (circa 15.200 euro) instalații luminoase de tip ghirlande pentru comună.

Primarul orașului Balș, Cătălin Rotea (PSD), a dispus și el achiziționarea prin SEAP a unor servicii de închiriere și de montaj a unor produse de iluminat festiv. Suma plătită: 249.000 lei (circa 50.700 euro).

În comuna Dumbrăveni, județul Suceava, primarul PSD Ioan Pavăl, a decis să scoată 70.270 lei (adică 14.280 de euro) din bugetul primăriei pentru achiziția unor figurine și instalații luminoase pentru Sărbători.

Tot pentru figurine și instalații luminoase, primaria din Valea Dragului, Giurgiu, a plătit 69.000 lei (circa 14.000 euro).

Cât costă să montezi și să demontezi instalațiile de Crăciun

Primăria comunei Periș tocmai a achiziționat prin SEAP servicii de montare și demontare ghirlande luminoase. Suma aprobată de primarul liberal Albu Anghel: 128.500 lei (circa 26.000 euro).

În comuna Teaca din județul Bistrița Năsăud, primarul Muntean Iustian Damian (PSD) a hotărât că anul acesta nu trebuie decât plătite servicii de montare a unor ornamente luminoase și punere în funcțiune a ornamentelor luminoase existente. Prețul plătit: 32.839 lei (circa 6670 euro).

Primăria Brazi, Prahova, condusă de liberalul Leonaș Radu a plătit 54.965 lei (circa 11.000) euro pe niște lucrări de montare iluminat festiv.

Primarul PSD al comunei Blejoi din Prahova, Adrian Dumitru, a aprobat servicii de reparații și montare ghirlande pentru iluminat festiv în valoare de 40.305 lei (circa 8100 euro).

Montajul iluminatului festiv în contrul civic din comuna Bălteni, o comună cu circa 1500 de locuitori și condusă de primarul PSD Constantin-Relu Brașoveanu, a costat doar 42.016 lei, adică circa 8500 de euro.

Nufăr luminos de 14.800 euro

Dacă vreți să admirați un nufăr luminos din leduri, vă invităm în localitatea Putineiu, o comună mică, de numai 2000 de locuitori, în județul Giurgiu. Oficialii din Putineiu au decis să plătească 72.900 lei, adică 14.800 euro pentru acest ornament, probabil unic, de Sărbători. Dacă vreți, însă, să admirați un con luminos în valoare de 44.722 lei (circa 9000 de euro), trebuie să mergeți în Alexandria, Teleorman. Un Tunel Dinamic puteți găsi în localitatea Titu din Dâmbovița, pentru care primăria a plătit 9600 de euro. O sanie cu ren și bannere (nu știm exact ce rol au bannerele, dar așa scrie în anunțul SEAP) poate fi admirată în localitatea Hîrlău, județul Iași. Primăria de acolo a plătit 6880 de euro pentru această sanie cu ren. Și cu bannere. În sectorul 2 din București ar putea fi admirată o figurină urs Teddy cumpărată de autorități cu numai 5663 de euro, dar și un brad din PVC cu 30.000 de leduri, care a costat nu mai puțin de 22.130 de euro. Iar dacă vreți să vedeți o cupolă luminoasă și un brad luminos de 6 metri înălțime, trebuie să ajungeți în comuna Dumbrava Roșie din judeșul Iași. Primăria de acolo a plătit pentru ele 11.045 de euro. Ghirlande ornamentale în formă de cometă pot fi găsite probabil numai în comuna Drăgănești, din Prahova, acolo unde primăria a plătit 9187 de euro pentru acest produs. Probabil cel mai scump Moș Crăciun cu sanie și ren și cadou decorativ din lume îl puteți admira în comuna Rast din județul Dolj. Pentru închirierea acestor ornamente, primarul Cătălin Ciprian Arnăutu de la PSD a decis să plătească din banii contribuabililor suma de 50.000 lei, adică circa 10.000 de euro. Repetăm, doar pentru chiria Moșului luminos.

O veste bună și pentru Elena Udrea acum. Fostul ministru și apropiat al președintelui Traian Băsescu, actualmente încarcerată la Penitenciarul pentru Femei de la Târgșorul Nou, se va bucura iarna aceasta, probabil, de o nouă perdea luminoasă de 3x3 m, cu 306 leduri. Penitenciarul a achiziționat recent un astfel de produs și a plătit pentru el, prin SEAP, suma de 597 lei. Adică 122 de euro.

Cadouri de la politicieni cu bani publici

Primăria Târgu Jiu a achiziționat luna trecută “pachete colindători personalizate” de la o firmă tot din Târgu Jiu. A plătit 269.000 lei (circa 55.000 euro). Și Autoritatea de Supraveghere Financiară, condusă de fostul parlamentar PNL Nicu Marcu, a cumpărat cadouri sub formă de vouchere. De la Altex. Valoarea contractului prin SEAP: 93.498 lei (circa 19.000 euro). Primăria Voluntari, prin Direcția Educație Cultural-Sportivă, a decis să cumpere cadouri pentru copii în valoare de 105.778 lei (circa 21.000 euro). Cadouri vor primi și apropiații oficialilor din comunele Chirnogi, Călărași, Vulturu, Vrancea și Cojasca, Dâmbovița. Primăria Chirnogi a achiziționat zilele trecute cadouri în valoare de 6900 euro, Primăria Vulturu, de 8200 de euro, iar Primăria Cojasca a achiziționat Pachetul Rudolf de cadouri în valoare de 8000 de euro.

Probabil cea mai mare comandă de cadouri sub formă de dulciuri vine de la Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași. Aceștia au comandat de la firma Gigi & Co dulciuri în valoare de 150.000 lei (circa 31.700 euro)

Ce cadouri face președintele României

Un anunț publicat recent prin SEAP de Administrația Prezidențială ne anunță că președintele României va face anul acesta cadouri realizate de o firmă din Sibiu. Concret, există o comandă pentru casete din lemn pictate manual de firma mobilapictata.ro. Aceasta a primit de la Cotroceni o comandă pentru astfel de produse în valoare de 72.500 lei (ceea ce înseamnă circa 14.700 de euro.