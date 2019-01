Dezvăluirile unui fost ministru. Cât de mare era influența Elenei Udrea

Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu a vorbit, la Digi24, despre influența pe care o avea Elena Udrea, condamnată definitiv pentru fapte de corupție, dar în cazul căreia ICCJ a decis suspendarea executării pedepsei. El spune că nu a observat lucruri care să-i dea de bănuit în privința unor fapte de corupție, în perioada în care a fost ministru al Educației și consilier prezidențial.

„Existând această discuție despre corupție, ai ochii în patru față de subalterni, de colegi, ești extraordinar de atent la ce se discută în ședințele de guvern, formal sau informal. Tot ce vă spun eu trebuie să puneți însă în contextul unui om care nu avea niște legături istorice cu viața de partid. Eu nu am ajuns în funcția de ministru pentru că am luat-o de la funcții de jos în partid, eu am fost parașutat, mai mult sau mai puțin, ministru pentru că s-a considerat că expertiza mea este necesară, nu aveam în sânge ADN-ul de partid. La mine nu au ajuns situații în care să spun: omul ăsta vrea ceva ilegitim. Dacă aș fi avut, m-aș fi dus direct la DNA”, a spus Daniel Funeriu la emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

În ceea ce o privește pe Elena Udrea, fostul ministru a spus: „Nu cunosc detalii, nu vreau să judec, nu am observat niciun moment să mă gândesc: aici se întâmplă ceva care nu este în regulă”.

În schimb, Funeriu spune că a observat influența pe care o avea Elena Udrea și a dat două exemple care l-au afectat direct.

„Eu am simțit această influență în două rânduri. Prima dată a fost când am introdus BAC-ul cu camere de luat vederi. Imediat ce s-au dat rezultatele, am discutat cu Traian Băsescu și i-am spus că e un fenomen social major și că în calitate de ministru îmi asum toate consecințele. Președintele m-a încurajat să merg în această direcție. A doua zi a fost ședință de partid, în care mi s-a cerut demisia. Acolo au fost doar trei oameni care mi-au luat apărarea: Emil Boc, Monica Macovei și Elena Udrea.

A doua oară când am simțit influența doamnei Udrea a fost când în 2014 se formase PMP. Eu am fost unul din cei care au participat activ la formarea Partidul Mișcarea Populară și atunci a fost făcută o listă pentru europarlamentare unde am simțit foarte mult influența doamnei Udrea, care a fost negativă la adresa mea și pozitivă la adresa lui Preda. În momentul acela am observat că din punct de vedere politic există o divergență”, a spus Daniel Funeriu.

Urmăriți interviul integral în materialul video de mai sus. Emisiunea „În fața ta” se difuzează la Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 13:30.

