DOCUMENT. Corpul de control al lui Ciucă știa de azilele groazei încă din februarie. Procurorii din Buftea, informați pe 8 martie

Corpul de control al premierului Nicolae Ciucă a fost sesizat pe 27 februarie 2023 cu privire la neregulile grave descoperite la căminele „Casa Cora”, din Voluntari, și „Sfântul Gabriel cel Viteaz” din Pipera, arată un document trimis pe 8 martie 2023 de șeful CCPM la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. Aceasta în contextul în care Nicolae Ciucă, în prezent președintele Senatului, a spus luni că nu a avut astfel de informări.

„Prin sesizarea înregistrată la Corpul de control al prim-ministrului (CCPM) cu nr. 1344/ 27.02.2023, doamna Anca Sorina Popescu – Cruceru, președinta Fundației Social - Culturală «Anthropos», (...) semnalează posibile fapte penale ale conducerii Centrului Rezidențial de Îngrijire și Asistență Persoane Dependente «Casa Cora» din Voluntari și Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități «Sfântul Gabriel cel Viteaz» din Pipera, cu privire la condițiile și modul de tratament al persoanelor cu dizabilități și bătrâni din aceste centre”, arată documentul trimis de șeful Corpului de control al prim-ministrului, secretarul de stat Silviu - Gabriel Barbu către președinta Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, Elisabeta Mihaela Iordăchescu.

Premierul fusese sesizat de 3 ori de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) privind ororile de la azilele de bătrâni, potrivit unor surse guvernamentale.

Pe 1 martie 2023, CRJ a trimis un memoriu înregistrat la Cancelaria premierului și către consilierul de stat Mădălina Turza. Pe 10 aprilie 2023 Centrul a revenit cu solicitarea, iar pe 11 aprilie această revenire a fost transmisă din nou în atenția acestora.

Întrebat dacă a primit vreo informație despre ceea ce se întâmpla în căminele pentru bătrâni din partea vreunui minister, pe vremea când era premier, președintele PNL a răspuns: „Știți foarte bine activitatea mea. De fiecare dată când am avut astfel de informări sau sesizări am luat măsuri în consecință. Ca atare, nu am avut astfel de informări și sunt convins că indiferent de ce instituție a fost vorba, indiferent de ce nivel de conducere ar fi fost vorba, și atunci și acum, măsurile trebuie să fie aceleași”.

