Dragnea: Nu urmează excluderi sau revocări

Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns la şedinţa Biroului Permanent Naţional însoţit de premierul Viorica Dăncilă, ministrul de Interne Carmen Dan şi Marian Oprişan, imediat după grupul format din primarul Capitalei Gabriela Firea, vicepremierul Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu. El a declarat că susţine în totalitate în continuare ceea ce a spus în şedinţa CEx de vineri, iar întrebat de jurnalişti dacă urmează revocări sau excluderi, Dragnea a subliniat că nu.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Am văzut o ştire falsă care nu are nicio legătură cu realitatea. Eu ce am avut de spus, am spus în CEx şi nu mă schimb”, a spus Dragnea, potrivit News.ro.

Întrebat de jurnalişti dacă urmează revocări sau excluderi, liderul PSD a spus: „Nu. Poate la voi, la noi nu”.

Liviu Dragnea şi o parte dintre susţinătorii săi, premierul Viorica Dăncilă, ministrul Carmen Dan şi Marian Oprişan au ajuns la scurt timp după grupul format din Gabriela Firea, vicepremierul Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu, contestatari ai liderului PSD şi semnatarii scrisorii de solicitare a demisiei acestuia de la conducerea partidului.

La această oră are loc şedinţa Biroului Permanent Naţional, fiind prima şedinţă după reuniunea Comitetului Executiv în care s-au discutat nemulţumirile unor lideri ai partidului şi în care s-a dat un vot de susţinere pentru Liviu Dragnea.

Principala temă a şedinţei de astăzi ar urma să fie referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie, din 6-7 octombrie.

