Live TV

Dragoș Pîslaru, despre legea pensiilor magistraților propusă de Ilie Bolojan: România ar putea încasa 231 de milioane de euro din PNRR

Data publicării:
Dragoș Pîslaru.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, afirmă că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților vizează doar forma actului normativ, nu și conținutul. El susține că, dacă legea ar fi adoptată în varianta propusă de premierul Ilie Bolojan, România ar putea încasa 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministrul, care a susținut o conferință de presă miercuri, a fost întrebat ce poate face România pentru a nu pierde cele 231 de milioane euro după respingerea de către CCR a legii privind reforma pensiilor magistraţilor.

„Data limită este de 28 noiembrie pentru a rezolva acest jalon care, într-adevăr, este legat de o sumă de 231 de milioane de euro. Voinţa politică, în ciuda lucrurilor care au fost discutate, inclusiv în spaţiul public, de unii sau de alţii, voinţa politică a coaliţiei rămâne de a rezolva acest subiect şi ne vom îndrepta cu o soluţie care să rezolve problemele procedurale care au fost indicate de Curtea Constituţională. Sunt convins că prim-ministrul României, domnul Bolojan, va anunţa planul pentru acest subiect. În continuare mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei astfel încât să putem să evităm penalizarea de 231 de milioane de euro”, a declarat Dragoş Pîslaru.

El a spus că timpul este un factor crucial, când a fost întrebat care ar fi soluţia mai bună: ca proiectul să fie revizuit total, cum cere PSD, sau să existe din nou asumare în Parlament.

„Eu nu pot să mă substitui coaliţiei de guvernare. Coaliţia de guvernare a avut nişte reuniuni, prim-ministrul a avut un cuvânt important de spus. Eu ceea ce vă pot spune este că, în mod evident, timpul este un factor crucial. Prin urmare, o revizuire pe fond ar afecta şansele ca să te poţi încadra până pe 28 noiembrie, dar sunt convins că prim-ministrul va anunţa exact planul pe care îl avem pentru a putea rezolva această problemă. Şi atunci sunt două componente cruciale. Una este că trebuie rezolvată oricum, cu deadline, fără deadline, cu PNRR, fără PNRR. Şi al doilea este că da, am prefera să avem aceşti 231 de milioane de euro, pentru şcoli, spitale, autostrăzi, proiecte în domeniul energiei şi, prin urmare, ar trebui să ne mişcăm foarte repede ca să putem îndeplini”, a afirmat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Referitor la încadrarea în timp pentru asumarea legii, cu respectarea termenului de 30 de zile pentru avizul CSM, Pîslaru a arătat: „Cred că există în acest moment încă timp. Aş vrea să cred că, până la urmă, ceea ce este crucial este ca această legislaţie să treacă. Nu vă ascund că la întâlnirea pe care o voi avea vineri voi discuta cu echipa Comisiei Europene, inclusiv aspectele legate de manifestarea acestei voinţe a coaliţiei de guvernare de a adopta proiectul de lege şi vom discuta exact cum anume această manifestare ar trebui să se finalizeze, dacă discutăm de întoarcerea unui proiect care de data asta are şanse 100% să treacă, sau dacă trebuie neapărat să fie deja promulgat final de către Preşedinţie”.

Ministrul a mai a subliniat că nu există niciun mesaj de la Comisia Europeană că ar trebui modificat acest proiect privind pensiile magistraţilor.

„Atâta timp cât Comisia Europeană ne-a dat răspunsul că pachetul pe care prim-ministrul Ilie Bolojan l-a propus bifează condiţiile şi este suficient pentru a obţine banii, cei 231 de milioane de euro, nu văd de ce ar trebui în acest moment să testez alte ipoteze. Avem practic un pachet, pachetul este neoficial, informal agreat şi, dacă îl îndeplinim aşa cum este el, bifăm jalonul. Nu există niciun mesaj din partea Comisiei că ar trebui să modificăm propunerea legislativă. Nu există nicio asumpţie prin care, luând în acest moment decizia CCR, care este pe formă, ar trebui să facem ceva din acest punct de vedere”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Acesta consideră că, dacă CCR s-a pronunţat doar pe formă, atunci înseamnă că nu are alte observaţii. „Dacă Curtea vroia să se pronunţe şi pe formă şi pe fond, se pronunţa pe formă şi pe fond. S-a pronunţat pe formă, asta înseamnă că nu are alte observaţii. Asta este deducţia pe care cred că orice om cu bun simţ o poate avea, nu trebuie să fii mare jurist să tragi această concluzie. Legea pe fond bifează jalonul şi dacă ar trece, este o responsabilitate pe care România o are, dacă legea ar trece în forma propusă de prim-ministrul Ilie Bolojan am încasa cei 231 de milioane de euro”, a declarat Dragoş Pîslaru.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
2
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
3
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
4
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Rafinărie rusă atacată de dronă
5
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii...
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bloc afectat de explozie in rahova
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la...
France hosts "Coalition of the Willing" summit in support to Ukraine
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în fața...
Sediul Comisiei Europene.
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România...
contor energie electrica
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la...
Ultimele știri
Locuitorii din stațiunea bulgară Elenite avertizează asupra riscului de epidemie, după devastarea produsă de furtună
Netanyahu califică drept „aberații” afirmațiile că Israelul este un „stat client” al SUA. Răspunsul lui JD Vance
Noul Parlament al Republicii Moldova și-a început activitatea. Joi și vineri au loc consultări pentru desemnarea premierului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre varianta revizuită a PNRR: „Are o valoare de 21,4 miliarde de euro”. Premierul spune la ce vor fi folosiți banii
ciprian ciucu
Coaliția renunță la referendumul pe pensiile speciale. Ciucu: Corectă ar fi punerea în practică a celui propus de Nicușor Dan
Curtea Constituțională a României
Decizia CCR privind pensiile magistraților, criticată. Deputat UDMR: Nu a analizat conținutul / Senator PNL: Curtea se contrazice
ciprian ciucu
Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc
illie bolojan in parlament
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, de la imigranta din România la miliardara cu prieteni celebri: "Mi-a fost frică până în...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
Adevărul
Comuna cu datorii de 1,5 milioane de euro și 48 de angajați: primarul și-a mărit salariul cu 2.300 de lei în...
Playtech
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de...
Pro FM
Discuții în familia lui Michael Jackson. Fiica lui, criticată ferm: „Trăiește ca o vedetă rock, cheltuie prea...
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Keanu Reeves, despre experiența de a lucra cu Gene Hackman: „Nu tolera oamenii...
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său