Dragoș Pîslaru, despre legea pensiilor magistraților propusă de Ilie Bolojan: România ar putea încasa 231 de milioane de euro din PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, afirmă că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților vizează doar forma actului normativ, nu și conținutul. El susține că, dacă legea ar fi adoptată în varianta propusă de premierul Ilie Bolojan, România ar putea încasa 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministrul, care a susținut o conferință de presă miercuri, a fost întrebat ce poate face România pentru a nu pierde cele 231 de milioane euro după respingerea de către CCR a legii privind reforma pensiilor magistraţilor.

„Data limită este de 28 noiembrie pentru a rezolva acest jalon care, într-adevăr, este legat de o sumă de 231 de milioane de euro. Voinţa politică, în ciuda lucrurilor care au fost discutate, inclusiv în spaţiul public, de unii sau de alţii, voinţa politică a coaliţiei rămâne de a rezolva acest subiect şi ne vom îndrepta cu o soluţie care să rezolve problemele procedurale care au fost indicate de Curtea Constituţională. Sunt convins că prim-ministrul României, domnul Bolojan, va anunţa planul pentru acest subiect. În continuare mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei astfel încât să putem să evităm penalizarea de 231 de milioane de euro”, a declarat Dragoş Pîslaru.

El a spus că timpul este un factor crucial, când a fost întrebat care ar fi soluţia mai bună: ca proiectul să fie revizuit total, cum cere PSD, sau să existe din nou asumare în Parlament.

„Eu nu pot să mă substitui coaliţiei de guvernare. Coaliţia de guvernare a avut nişte reuniuni, prim-ministrul a avut un cuvânt important de spus. Eu ceea ce vă pot spune este că, în mod evident, timpul este un factor crucial. Prin urmare, o revizuire pe fond ar afecta şansele ca să te poţi încadra până pe 28 noiembrie, dar sunt convins că prim-ministrul va anunţa exact planul pe care îl avem pentru a putea rezolva această problemă. Şi atunci sunt două componente cruciale. Una este că trebuie rezolvată oricum, cu deadline, fără deadline, cu PNRR, fără PNRR. Şi al doilea este că da, am prefera să avem aceşti 231 de milioane de euro, pentru şcoli, spitale, autostrăzi, proiecte în domeniul energiei şi, prin urmare, ar trebui să ne mişcăm foarte repede ca să putem îndeplini”, a afirmat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Referitor la încadrarea în timp pentru asumarea legii, cu respectarea termenului de 30 de zile pentru avizul CSM, Pîslaru a arătat: „Cred că există în acest moment încă timp. Aş vrea să cred că, până la urmă, ceea ce este crucial este ca această legislaţie să treacă. Nu vă ascund că la întâlnirea pe care o voi avea vineri voi discuta cu echipa Comisiei Europene, inclusiv aspectele legate de manifestarea acestei voinţe a coaliţiei de guvernare de a adopta proiectul de lege şi vom discuta exact cum anume această manifestare ar trebui să se finalizeze, dacă discutăm de întoarcerea unui proiect care de data asta are şanse 100% să treacă, sau dacă trebuie neapărat să fie deja promulgat final de către Preşedinţie”.

Ministrul a mai a subliniat că nu există niciun mesaj de la Comisia Europeană că ar trebui modificat acest proiect privind pensiile magistraţilor.

„Atâta timp cât Comisia Europeană ne-a dat răspunsul că pachetul pe care prim-ministrul Ilie Bolojan l-a propus bifează condiţiile şi este suficient pentru a obţine banii, cei 231 de milioane de euro, nu văd de ce ar trebui în acest moment să testez alte ipoteze. Avem practic un pachet, pachetul este neoficial, informal agreat şi, dacă îl îndeplinim aşa cum este el, bifăm jalonul. Nu există niciun mesaj din partea Comisiei că ar trebui să modificăm propunerea legislativă. Nu există nicio asumpţie prin care, luând în acest moment decizia CCR, care este pe formă, ar trebui să facem ceva din acest punct de vedere”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Acesta consideră că, dacă CCR s-a pronunţat doar pe formă, atunci înseamnă că nu are alte observaţii. „Dacă Curtea vroia să se pronunţe şi pe formă şi pe fond, se pronunţa pe formă şi pe fond. S-a pronunţat pe formă, asta înseamnă că nu are alte observaţii. Asta este deducţia pe care cred că orice om cu bun simţ o poate avea, nu trebuie să fii mare jurist să tragi această concluzie. Legea pe fond bifează jalonul şi dacă ar trece, este o responsabilitate pe care România o are, dacă legea ar trece în forma propusă de prim-ministrul Ilie Bolojan am încasa cei 231 de milioane de euro”, a declarat Dragoş Pîslaru.

