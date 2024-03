Liderul USR, Cătălin Drulă, a declarat vineri, la emisiunea LIVE, de la Digi24, prezentată de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, că președintele Klaus Iohannis își dorește o funcție la nivel european și că n-o să ajungă niciodată la NATO. El a explicat că e doar un șantaj pentru a obține o altă funcție. De asemenea, Drulă susține că are informații certe că vila din Aviatorilor ar fi pregătită pentru șeful statului.

„România nu mai are timp cu un regim autocratic care erodează democrația pentru experimente și fandoseli și mofturi Opoziția trebuie să meargă sub o conducere determinată, ceea ce am încercat să facem prin proiectul Dreapta Unită. E un proiect pentru că asta ne-a cerut societatea, să nu mai stăm separat, să ne unim energiile și să prezentăm o soluție comună”, a explicat Cătălin Drulă.

Liderul USR spune că Alianța este singura care poate strica planul președintelui Klaus Iohannis de succesiune pentru Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

„Noi suntem singurii care îi putem strica planul lui Iohannis de succesiune pentru Ciucă și Ciolacu. Ei se gândesc la un plan gen cum a fost Putin cu Medvedev, cinci ani tu, cinci ani eu”, a mai spus el.

Liderul USR susține că vila din Aviatorilor este pregătită pentru Iohannis

De asemenea, a explicat că Iohannis își dorește o funcție la nivel european, dar că n-o să ajungă niciodată la NATO.

„Iohannis își dorește o funcție la nivel european. N-o să ajungă niciodată la NATO. E doar un șantaj pentru a obține o altă funcție. Îmi asum, palatul de opt milioane de euro e pentru el. Am informații certe 100%”, a mai afirmat liderul USR.

Drulă a fost întrebat dacă a primit informații de la RAPPS.

„Au spus că noi avem nivelul de acces potrivit, doar că în accesarea informațiilor clasificate se aplică principiul need to know și ei au zis că nu știu dacă avem nevoie. Eu zic că avem nevoie”, a conchis Cătălin Drulă, la Digi24.

Editor : B.C.