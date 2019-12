Dumitru Buzatu, despre apelativul „tembel” folosit la ceremonia de 1 Decembrie: „Sunt și eu om și câteodată îmi vine să reacționez”

Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a vorbit la Digi24 despre reacția nervoasă pe care a avut-o la ceremoniile de 1 Decembrie, când a folosit apelativul „tembel” după ce a fost huiduit la finalul discursului.

„Nu am avut o altercație, erau cred că doi cetățeni care după ce într-un mod exemplar am organizat manifestările de Ziua națională, începând cu slujba religioasă, apoi cu elementele de conștientizare a momentului simbolic, de o importanță maximă pentru toți românii, după ce am avut grijă să nu cultivăm în niciun fel vreun sentiment contradictoriu, de opoziție, sau ceva, te trezești că doi cetățeni huiduie din răsputeri de Ziua națională”, a spus Dumitru Buzatu.

„Cred că nu am făcut bine că am reacționat, dar sunt și eu om și câteodată îmi vine să reacționez, nu pentru că mă dezavuau pe mine, ci pentru că pur și simplu tulbură momentul acela al solemnității sărbătorii Zilei Naționale. Dacă nici lucrurile acestea nu putem să le însușim, atunci avem o mare problemă”, a adăugat el.

La finalul discursului său de 1 Decembrie, Buzatu a spus: „Tuturor celor prezenți "La mulți ani!" La mulți ani, România! La mulți ani, români! (...) Măi, tembelule, măi!”

Nu prima reacție de acest fel a șefului PSD Vasllui. În luna septembrie, politicianul le-a spus jurnaliștilor să nu-l mai frece la cap, iar în urmă cu doi ani i-a numit „răgălii” pe cei care protestau împotriva ordonanței 13.