Elena Lasconi: Aş putea să lucrez şi cu un premier de la PSD, dar nu mi place să mă gândesc la scenarii negre

Lidera USR, Elena Lasconi, a reiterat joi că, în cazul în care va câştiga alegerile prezidenţiale, vrea să îl propună pe liberalul Ilie Bolojan pentru funcţia de prim-ministru, dar a admis că ar lucra şi cu un premier PSD, în cazul în care se va contura o astfel de majoritate.

Pe de altă parte, Lasconi a afirmat, la Pro Tv, că o astfel de variantă i s-ar părea „un scenariu negru” şi nu doreşte să se gândească la o astfel de situaţie, potrivit Agerpres.

„În primul rând, nu l-aş pune din pix pe domnul Ciolacu. Iar domnul Ciolacu pentru mine înseamnă PSD. Eu, de la 18 ani, de la Revoluţie, nu am votat PSD. (...) Dacă, de exemplu, am avea acest scenariu negru, dar mie nu îmi place să mă gândesc la scenarii negre, aş putea să lucrez şi cu un premier care să fie de la PSD. Aş putea să lucrez, pentru că pot să lucrez cu absolut oricine. Dar, ideal ar fi, ca să putem să scădem taxele, să avem un Guvern de dreapta”, a explicat ea.

Departament de eficientizare a statului la Cotroceni

Lasconi a spus că, în cazul în care va câştiga alegerile prezidenţiale, vrea să creeze la Cotroceni un departament pentru eficientizarea statului.

Lidera USR a explicat că din echipa sa vor face parte membri USR, dar şi ai altor partide, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.

„Am identificat câţiva dintre ei, dar să nu vă imaginaţi că o să fie doar din USR. Eu îmi doresc binele acestei ţări şi nu o să fac exact cum fac vechile partide politice. O să lucrez şi cu oameni din partide diferite şi cu cei din societate civilă. Îmi doresc foarte mult să creez un departament de consilieri, la Cotroceni, pentru eficientizarea statului", a spus Lasconi.

În opinia sa, cele mai mari probleme ale ţării sunt: corupţia, pe care a numit-o „cancerul” României; situaţia din educaţie şi sănătate, faptul că economia este „sufocată” de taxe. Ea a pledat, de asemenea, pentru o „reformă” în Justiţie şi consolidarea rolului DNA.

„E nevoie de o reformă pe bune în justiţie, să nu mai stăm spectatori şi să vedem cum cei care jefuiesc această ţară scapă liberi şi probabil că unii dintre ei fac un an cu suspendare sau vreo doi ani la închisoare, după care iar se duc în vacanţe de lux. Ar trebui să întărim Direcţia Naţională Anticorupţie şi să poată să cerceteze din nou magistraţi. De asemenea, celor care recuperează din prejudiciu, celor de la ANABI, ar trebui să li se dea un procent de 5%, pentru tot ce găsesc extra. Adică, dacă găsesc o casă în plus prin străinătate pe numele vreunui corupt din România, ar trebui să primească banii aceştia. Şi dacă statul român nu este în stare să recupereze într-un an de zile un prejudiciu, să putem să îl vindem la recuperatori privaţi, care să facă asta. Adică, coruptul să ştie că nu scapă sub nicio formă şi că va trebui să plătească banii pe care i-a furat", a menţionat Lasconi.

Cine crede Lasconi că va ajunge în turul doi al prezidențialelor

Elena Lasconi a susţinut, în interviul amintit, că va ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, despre care a spus că „are o maşinărie de partid care nu poate fi ignorată”. În ceea ce priveşte atuurile sale, în raport cu Ciolacu, Lasconi a replicat că este o persoană „cinstit” şi nu este susţinută de „niciun grup de interese”. Totodată, a adus o serie de critici contracandidaţilor săi.

„Domnul Geoană doreşte să se prezinte ca fiind Geoană de la NATO, dar nu uităm faptul că el are multe vizite ascunse pe la Moscova, nu uităm de ceasurile de la Vanghelie, nu uităm de tot felul de combinaţii. (...) Domnul Ciucă nu este lăsat să gândească liber, pentru că el toată viaţa a executat ordine. Simion şi Şoşoacă sunt duşmanii României, din punctul meu de vedere, sunt pro-ruşi. Nu avem ce discuta despre ei”, a declarat ea.

Ce spune despre candidatura la parlamentare a foștilor lideri US

Întrebată cum vede faptul că foşti lideri ai USR, pe care i-a criticat pentru rezultatele de la alegerile locale, precum Cristian Ghinea sau Cătălin Drulă, ocupă locuri eligibile la alegerile parlamentare, Elena Lasconi a replicat că aceste candidaturi nu au fost validate deocamdată la nivel central.

„Ei au libertatea să candideze, fără nicio îndoială. Dacă ei au convins delegaţii, pentru că la Conferinţa judeţeană, practic, votează delegaţii cine vor fi cei de pe lista de parlamentare, dar mai este încă un pas, de validare a candidaturilor. Trebuie să mai fie încă un pas, care va trece prin Biroul Naţional şi prin semnătura mea de validare a candidaturilor. E de văzut”, a precizat Lasconi.

Conform acesteia, USR „trebuie să înveţe ceva din scorul dezastruos” de la alegerile locale şi să asculte „ceea ce zic oamenii”.

