Preşedinta USR, Elena Lasconi, şi-a depus marţi candidatura la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie, spunând că îi reprezintă „pe românii care de 35 de ani se simt trădaţi şi păcăliţi de această clasă politică”.

„Pentru că ştiu că în acest moment facem istorie”, a explicat ea de ce se simte foarte emoţionată.

Elena lasconi a declarat că îi reprezintă pe românii care de 35 de ani se simt trădaţi şi păcăliţi de clasa politică.

„Sunt aici în faţa dumneavoastră şi îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădaţi şi păcăliţi de această clasă politică. Sunt unul dintre milioanele de români care după Revoluţia din 1989 şi-a văzut de viaţă. Sunt unul dintre milioane de români care după Revoluţie s-a îndrăgostit, a adus pe lume un copil, şi-a construit o carieră. Am crezut că e de ajuns să ne construim România noastră împreună cu familiile noastre, cu prietenii noştri, cu colegii noştri de muncă. Dar de fiecare dată când am ieşit din România noastră, ne-am lovit de România lor. De fiecare dată când am ieşit din România noastră, ne-am lovit de spitalele lor proaste, de şcolile nemodernizate, de aroganţa şi fanfaronada lor. De 35 de ani, ei au construit două Românii. O Românie în care ei au salarii speciale, pensii speciale, drepturi speciale. În cealaltă Românie suntem noi, poporul. Noi care ne vedem de vieţile noastre cu frică de Dumnezeu cu respect faţă de lege şi ei ne consideră cetăţeni de mâna a doua. Asta se întâmplă de 35 de ani”, a afirmat Elena Lasconi, potrivit News.ro.

Ea a menţionat că din 2024 poate începe construirea României la care au visat cei care au luptat la Revoluţia din 1989.

„Sunt aici pentru a vă spune că este nevoie de un nou contract social între stat şi societate, un contract prin care poporul să spună statului ce are de făcut şi nu invers. În 2024 putem termina ce am început în 1989. În 2024 putem începe să construim România la care au visat cei care au înfruntat gloanţele comuniştilor, România la care au visat golanii care au protestat paşnic în Piaţa Universităţii pentru că FSN a capturat această ţară. Oare ce-ar crede eroii de la Revoluţie ştiind că această ţară de 35 de ani este condusă de urmaşii comuniştilor? Ce-ar crede eroii de la Revoluţie dacă ar şti că cel mai puternic partid politic îl are ca preşedinte de onoare pe Ion Iliescu, cercetat penal pentru crime împotriva umanităţii, niciodată judecat, niciodată condamnat. Oare ce-ar crede Corneliu Coposu, ştiind că blestemul României s-a înfăptuit şi că FSN-ul este şi de-a stânga şi de-a dreapta eşichierului politic?”, a declarat Elena Lasconi.

Ea consideră că alianţa dintre PSD şi PNL a distrus însăşi ideea de democraţie.

„În două luni împreună putem să ieşim din această fraudă morală a guvernării socialiste din ultimii 35 de ani. Această alianţă dintre PSD şi PNL a distrus însăşi ideea de democraţie, de competiţie de idei, de viziuni distincte politice şi au dat mâna pe sub masă şi guvernează sub ochii unei prese din ce în ce mai puţin libere, cu ajutorul instituţiilor fragile şi fragilizate. De ce am ajuns aici este foarte simplu. Pentru că un om a vrut cu tot dinadinsul să aducă la putere urmaşii comuniştilor. Un om a vrut cu tot dinadinsul să-i aducă la putere pe cei care au furat Revoluţia din 1989, pe cei care au organizat mineriadele şi pe cei care ne-au umilit pe data de 10 august 2018. Un om a vrut cu tot dinadinsul să aducă la putere cel mai corupt partid din România. Acel om se numeşte Klaus Iohannis”, a mai declarat Elena Lasconi.

