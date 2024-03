Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reacționat miercuri la declarațiile făcute de Traian Băsescu marți seara la Jurnalul de Seară de la Digi24. Deși a fost ironizat de acesta, Boc spune că îl va respecta mereu pe fostul președinte și că va discuta cu el despre aceste comentarii „la o cafea”.

Traian Băsescu a declarat la Jurnalul de Seară de la Digi24 că foștii săi colegi, Emil Boc, Gheorghe Falcă și Vasile Blaga, s-au obișnuit cu ideea că sunt brătieni și „se trag din Brătieni”. Ironic, Băsescu a precizat că, în ceea ce-l privește, a rămas cu ideea că e urmaș al lui Petre Roman și n-are pretenția unui pedigree atât de valoros din punct de vedere politic.

Spusele sale apar în contextul în care a fost întrebat în ce situație se află cei trei lideri PNL, după ce, de curând, fostul șef al statului a transmis că „se rupe sufletul în mine să-i văd pe Boc, Falcă și Blaga comasați cu PSD”.

„Eu îi vor purta pentru eternitate respect președintelui Băsescu, a fost partenerul meu și nu mă voi dezice niciodată, îl respect și chiar dacă nu sunt de acord cu unele opinii, formulări, aceste lucruri i le voi spune în privat, la o cafea, la Cluj, Bruxelles sau București.

În rest, pe mine mă cunoașteți. Am fost în PD, PDL, sunt în PNL, nu am făcut niciun pas nici în lateral, nici în dreapta, nici în stânga. Am rămas în același partid în care am intrat acum 30 de ani”, a reacționat Boc.

Editor : I.C