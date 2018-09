Firea: Am fost urmărită și când am mers cu copiii la un loc de joacă

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune din nou că este urmărită. S-a întâmplat inclusiv ieri, când a mers cu copiii la un loc de joacă. Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ieri că nu a spionat-o pe Gabriela Firea, pentru că „nu are un serviciu de spionaj”.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Ieri am fost cu mașina cu copiii la un loc de joacă. Ne-a urmărit o mașină. Soțul meu a schimbat direcția, am fost preluați de altă mașină. Suntem supravegheați, dar nu cred că trebuie să-mi pese, nu am nimic de ascuns”, a spus ea.

Gabriela Firea spunea încă de săptămâna trecută că Liviu Dragnea o spionează.

„Am informaţii certe că mă spionează, îmi urmăreşte activitatea, urmăreşte chiar clădirea Primăriei. Sunt oameni care au fost la mine în aceste zile şi care ulterior au fost sunaţi direct de dumnealui sau de către colegi foarte apropiaţi ai dumnealui ca să fie întrebaţi de ce au fost la mine”, a spus Gabriela Firea.

Dragnea a negat aceste acuzații: „Nici vorbă, astea-s prostii. În Ministerul de Interne lucrează oameni serioși, credeți că ăia spionează pentru cineva?”

Etichete:

,

,

,

,