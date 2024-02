Firea spune că Pandele nu e de acord ca ea să candideze. "Mi-a spus - e greu, te-ai îmbolnăvit, ți-ai lăsat acolo sănătatea"

Gabriela Firea este sfătuită de soțul său să nu candideze pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, a dezvăluit ea la Dig24. Social democrata a primit același sfat de la Florin Pandele și în momentul în care a candidat pentru prima data la funcția de primar general al Capitalei. Cu toate astea, își dorește în continuare să fie candidatul PSD la Capitală și spune că nu se va folosi de această funcție pentru a avansa în grad în partid.

Gabriela Firea: "Când am candidat la Primăria Capitalei nu a fost de acord, nu am fost încurajată de el pentru că mi-a spus că va fi foarte greu, el fiind deja primar de câteva mandate.

Am o datorie față de cei care m-au votat și nu am ieșit primar. Am o datorie să-mi finalizez proiectele și față de oamenii care doresc să fiu candidat.

Mi-a spus: după părerea mea, nu este bine să te întorci la primărie pentru că este greu, te-ai îmbolnăvit, ți-ai lăsat acolo sănătatea și până la urmă loviturile cele mai dure au venit din interiorul partidului, nu din afară.

Aș vrea să mă duc să muncesc la Primăria Capitalei, nu aș vrea să folosesc Primăria Capitalei și vitul cetățenilor din București pentru a accede la o funcție, la cea mai înaltă funcție de partid."

Gabriela Firea a spus la Digi24 că vrea în continuare să candideze la primăria Capitalei, dar a vorbit și despre candidații pe care i-ar susține, în cazul în care PSD nu ar decide s o nominalizeze. Firea i-a menționat pe primarii de sector Robert Negoiță și Daniel Băluță, ambii de la PSD, și Cristian Popescu Piedone, de la PPUSL. Dar Negoiță și Băluță au spus deja că vor un nou mandat la primăriile pe care le conduc deja.

Ea a vorbit și despre „moratoriul” pe care i l-a propus președintelui PSD Marcel Ciolacu, prin care candidatul la Primăria Capitalei să renunțe la pretenția conducerii partidului. „Au fost diferite discuții în partid că primarul general al Capitalei, fiind a doua persoană din țară cu cel mai mare număr de voturi, după președintele țării, există posibilitatea ca anumite influențe să-l marcheze și pe președintele actual al partidului și să existe temeri în ceea ce mă privește. Ca să arăt că nu vreau să folosesc primăria Capitalei ca pe o trambulină politică, sunt dispusă să încheiem o înțelegere pentru a demonstra încă o dată faptul că aș vrea să mă duc să muncesc la primărie și nu să folosesc funcția și voturile bucureștenilor pentru a accede la cea mai înaltă funcție din partid”, a spus Firea.

