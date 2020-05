Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a atacat dur PSD în plenul Parlamentului la dezbaterea moțiunii simple, depuse de parlamentarii social democrați. Cîțu acuză PSD că folosește coronavirusul pentru a ataca Guvernul. „Nu mai este România voastră. Românii v-au trimis acasă pentru populismul vostru ieftin”, le-a transmis ministrul Finanțelor. „Toți investitorii au încredere în Guvernul României”, a susținut Cîțu, de la tribuna Parlamentului.

Declarațiile ministrului Finanțelor:

„Ați lăsat moțiunea asta pe IMM invest care funcționează de 2 săptămâni.

Sunt aici pentru că românii trebuie să știe că în timp ce eu și PNL gestionăm cu succes această situație, semnatarii acestei moțiuni încearcă să ne oprească.

Cine sunt acești semnatari? Sunt cei care i-au gazat și bătut pe români în 10 august.

Sunt criminali pentru că au jucat poker cu sănătatea românilor când au șantajat cu prelungirea stării de urgență.

Dacă propunerile acestor criminali ar fi trecut ar fi aruncat România în haos.

Fără niciun respect pentru români au folosit acest virus nenorocit pentru a-și promova moțiunea.

Cât de ticăloși să fiți să folosiți acest virus să atacați Guvernul României?

Ar trebui să vă cereți scuze familiilor îndoliate. Semnatarii acestei moțiuni și-au bătut joc de cetățenii români.

Nu mai este România voastră. Românii v-au trimis acasa pentru populismul vostru ieftin. Am să le spun românilor ce am făcut în două luni de guvernare. Noi știm ce să facem și cum să facem. Sunt apreciate măsurile noastre.

Ați lăsat statul român nepregătit și vulnerabil. Pentru asta ar trebui să răspundeți penal cu toții.

Președintele v-a atras atenția să nu mai atacați statul român. V-a căzut greu la stomac, dar nu v-ați oprit.

România liberă, fără PSD, merge înainte.

Înaintea decretării stării de urgență Guvernul României a luat măsuri.

În 4 februarie Guvernul a pregătit stocurile de rezervă pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus.

S-a instituit măsura carantinării persoanelor care veneau din zone roșii. S-au introdus gradual măsuri pentru limitarea participării unui număr mare de persoane. S-au suspendat cursurile, transportul rutier spre zonele de risc.

S-au închis temporar unele puncte de tranzit a frontierei. S-a suplimentat numărul de posturi în sistemul medical. Toate aceste măsuri au fost luate înainte de decretarea stării de urgență.

În domeniul economic am luat o serie de măsuri care au frânat căderea economiei.

IMM INVEST- acces garantat la finanțare. Astăzi 77.881 de cereri au fost analizate. 86.000 de IMM au solicitat deja. 48.000 de cereri au fost rrimise către bănci șid eja aveam companii care au luat bani.

Să comparăm cu Start Up Nation. Nu ați alocat nici măcar banii pentru facturile lăsate 2 ani de zile. V-ați bătut joc de acei oameni.

Sunteți niște țepari. Ați dat țeapă oamenilor. Le-ați promit bani și nu i-ați dat. Am plătit noi acele facturi, pentru că noi nu suntem țepari.

Eu zic că ar fi trebuit să vă luați notițe să vedeți cum funcționează un program de succes.

Un alt proiect implementat e amânarea ratelor bancarea cu 9 luni. În Europa este România și Ungaria. România are norme de aplicare, Ungaria nu. Astăzi, peste 90 de mii de persoane au putut beneficia de amânarea ratelor.

Informatizarea ANAF, de 30 de ani de zile vă chinuiți să o faceți, am făcut-o în câteva luni de zile.

Rambursarea TVA, țineați banii ilegal ca să micșorați deficitul. Plata concediilor medicale, media era de 50 de milioane de lei, cam atât plăteați pentru companiile din România. În martie am plătit 400 de milioane de lei . Am triplat rata cu care plătim înapoi acești bani. Am plătit facturile la timp, nu ca voi.

1,5 miliarde de lei decontate pentru autoritățile locale. Facturi neplătite de ani de zile.

Prelungirea tichetelor de vacanță, susținerea agriculturii românești.

Sunt măsuri pe care le-am luat și au ajutat economia. Am lăsat 10 miliarde de lei cash în economie. Economia nu s-a blocat. În aprilie am încasat mai mulți bani la buget decât ați încasat voi în 2019 în aprilie. Asta pentru că sectorul privat are încredere în guvernul PNL.

România va fi singura țară din UE care va avea creștere economică în primul trimestru. Am dat România jos din topul rușinii pentru că ani de zile ați pus România în topul rușinii cu rata inflației. Doar așa crești puterea de cumpărare a românilor.

Este clar că Dragnea conduce încă acest partid.

Trebuie să înțelegeți cum se finanțează un deficit bugetar. Avem cheltuieli mai mari decât încasările. PSD ani de zile nu a plătit facturi. Nu plătești facturi, reduci deficitul bugetar. Noi nu facem asta. Ce poți să mai faci? Să crești taxele. Noi nu facem asta. A treia variantă sunt împrumuturile.

Ne împrumutăm pentru a acoperi cheltuielile făcute de PSD. Dacă PSD era un partid responsabil nu trece prin Parlament legi fără sursă de finanțare.

Ne vom reveni mai rapid decât ne așteptam, dar trebuie să fim precauți”, a declarat Florin Cîțu.