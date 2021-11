Florin Cîțu, după o nouă tragedie în spitale: Nu trebuie să se mai repete

Premierul interimar Florin Cîțu transmite condoleanțe familiilor celor doi pacienți decedați în incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești. Acesta spune că a „cerut de fiecare dată ca spitalele să fie pregătite pentru valul 4” și că pentru a lua presiunea de pe spitale oamenii trebuie să se vaccineze împotriva Covid-19.

„Din păcate, astăzi a avut loc un incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, la o secție suport Covid-19. Doi pacienți au murit, iar o infirmieră a suferit arsuri.

Transmit condoleanțe familiilor celor doi pacienți. Infirmiera este transferată la Spitalul Floreasca, unde va fi tratată. A fost activat planul roșu, am fost în permanentă legătură cu secretarul de stat Raed Arafat și cu ministrul Sănătății, Cseke Attila, pentru a mă asigura că avem locuri pentru pacienți, 15 dintre ei au fost transferați. Vom vedea care este cauza incendiului, o anchetă a început.

Astfel de tragedii nu trebuie să se mai repete! Am cerut de fiecare dată ca spitalele să fie pregătite pentru valul 4, să existe avizele necesare, instalațiile de oxigen să fie controlate. Ne confruntăm cu o suprasolicitare a sistemului medical din cauza valului 4 și toți cei implicați trebuie să se asigure că sunt luate toate măsurile pentru siguranța pacienților! Și repet: singura soluție prin care putem lua presiunea de pe spitale este să ne vaccinăm în continuare”, arată un mesaj al premierului interimar Florin Cîțu, transmis de Guvern.

Un incendiu s-a produs, joi dimineață, la spitalul suport-Covid Movila din Ploiești. Doi pacienți au murit, a transmis ISU Prahova. Incendiul s-a produs într-un salon de la parterul spitalului. Incendiul ar fi fost stins de personalul medical.

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, medicul Bogdan Nica, spune că incendiul s-ar fi putut declanșa din cauza unei scântei și că unul dintre bolnavi era foarte agitat, iar din această cauză patul a fost mișcat.

Întrebat legat de lipsa autorizației și de neregulile găsite la spital în luna februarie, Nica a răspuns: „Asta se întâmplă la toate spitalele, absolut niciun spital din Prahova nu e în regulă pentru că-s necesare investiții foarte mari. Noi am remediat cam 90%, am redepus documentația, practic de când am venit încerc să aduc lucrurile pe un făgaș normal”.

