Florin Roman (PNL): Dacă Guvernul Ciolacu pune o povară fiscală prea grea pe firmele din țară, riscăm să strangulăm dezvoltarea

Deputatul PNL Florin Roman a transmis, vineri, într-un comunicat de presă, că, în contextul negocierilor cu Comisia Europeană privind ținta de deficit și reformele fiscale și bugetare asociate în PNRR, PNL va insista ca echilibrarea bugetară să nu se realizeze pe supraimpozitarea companiilor, ci pe cele trei direcții anunțate de Guvernul Ciolacu, respectiv: combaterea evaziunii fiscale, reducerea cheltuielilor de funcționare a statului, și noile măsuri fiscale. Totodată, el spune că dacă „Guvernul Ciolacu pune o povară fiscală prea grea pe firmele din țara noastră, riscăm să strangulăm dezvoltarea”.

„În forurile statutare am discutat poziția PNL privind pachetul de măsuri pentru echilibrarea bugetară. Totodată, în cadrul discuțiilor interne din PNL a fost reconfirmată poziția PNL privind principiile care trebuie să ghideze negocierile cu Comisia Europeană. În acest sens, PNL va insista ca:

- Echilibrarea bugetară să se realizeze responsabil nu pe supraimpozitarea companiilor, ci pe cele trei direcții anunțate de Guvernul Ciolacu, respectiv: combaterea evaziunii fiscale, reducerea cheltuielilor de funcționare a statului, și noile măsuri fiscale.

Noile măsuri fiscale trebuie să protejeze, cât de mult posibil, mediul de afaceri.

România a încheiat primul semestru cu a doua creștere economică de la nivelul UE, iar dacă Guvernul Ciolacu pune o povară fiscală prea grea pe firmele din țara noastră, riscăm să strangulăm dezvoltarea.

Guvernul Ciolacu este obligat să evite măsurile de austeritate. Poziția PNL este aici categorică. Iar angajamentul premierului Ciolacu de până acum a fost de a nu lua măsuri care să însemne reducerea veniturilor populației.

Aș dori să fie foarte clar, PNL va merge în Coaliție cu următoarele linii roșii de la care nu va abdica, indiferent de unele recomandări mai dure din rapoartele internațioale:

PNL va apăra sub orice formă păstrarea cotei unice de impozitare. Asta înseamnă ca nimeni nu-și poate băga mâna în buzunarul omului care lucrează cinstit! PNL va susține întreprinzătorii și a impus păstrarea impozitului pe dividende. Totodată am impus menținerea unui prag de 500.000 euro pentru microîntreprinderi. Apărăm astfel 220.000 de microîntreprinderi de la noi taxe. PNL susține păstrarea cotei de TVA. Asta înseamnă că nu vor crește nici prețurile, dar nici inflația! PNL susține plata impozitului pe profit realizat de marile companii în România. Adică nu vor mai fi «companii deștepte» care sa își externalizează profitul în alte țări. PNL va sustine plafonarea CASS la PFA-uri. Asta înseamnă ca apărăm meseriile liberale! Sustinem introducerea unui pachet de facilități fiscale pentru investițiile peste 50 de milioane de euro în România.

Pentru ce facem aceste lucruri:

Colectarea la buget a fondurilor necesare pentru a asigura co-finanțarea necesară pentru proiectele mari de modernizare a României: rețele de gaz, apă-canal, școli și spitale, programul Anghel Saligny. Majorările de salarii pentru profesori, pentru alte categorii care au rol esențial în modernizarea României Reforma pensiilor

De asemenea, PNL a salutat deschiderea Guvernului Ciolacu de a ține cont de poziția partidului nostru pe o seamă de măsuri discutate în această perioadă. Înțelegem, însă, că forma finală a măsurilor va depinde și de discuțiile care vor fi purtate cu experții Comisiei Europene.

PNL înțelege, deci, miza acestui moment dificil pentru România și va avea o poziție constructivă în raport cu propunerile care vor veni de la Guvern în ceea ce privește pachetul de măsuri de echilibrare bugetară.

De acest pachet de măsuri depinde nu doar respectarea angajamentului României în fața Comisiei Europene de a reduce în acest an deficitul bugetar, dar și dezvoltarea noastră economică pentru următorii ani.

Totodată, în continuarea poziției PNL de a susține pachetul de măsuri pentru echilibrare bugetară, am stabilit să susținem adoptarea acestui pachet prin procedura angajării răspunderii Guvernului. O astfel de procedură este singura posibilă pentru adoptarea rapidă a măsurilor și în forma convenită cu partenerii europeni.

Considerăm că abordarea partidelor de Opoziție de a iniția o moțiune de cenzură, deși legală, este iresponsabilă cu obiectivul României de a avea un buget sănătos și o economie puternică în următorii ani. Mai ales ca reforma fiscală a fost prinsă in PNRR de faimosul userist, Ghinea. Dacă USR si dl Ghinea ar fi scris zero taxe noi, azi nu am fi fost puși în situația de a discuta ce au impus ei în PNRR.

NL, evident, nu va susține o astfel de moțiune, dacă va exista. Poate acum, vor înțelege și cei care mai aveau dubii asupra compromisului unei guvernări cu PSD. Fără liberali, mediul privat și cei care muncesc corect ar fi fost cei care ar fi decontat cel mai mult”, arată un comunicat de presă semnat de deputatul PNL Florin Roman.

