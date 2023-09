Fosta soție a lui Dumitru Buzatu: Averea e legală, nu am argument să spun că nu, că știu cum se duce la prășit, la strâns fân

Gabriela Crețu, fosta șotie a baronului local Dumitru Buzatu, a fost suspendată din PSD, odată cu decizia conducerii de a-l exclude pe șeful CJ Vaslui din partid. Aceasta vrea să conteste suspendarea și a spus, la Digi24, că bunurile din declarația de avere a liderului din PSD au fost obținute legal. „Nu am niciun argument ca să spun că nu. Că știu cum se duce la prășit, la strâns fân”, a mai spus senatoarea.

„Nu sunt de acord cu decizia conducerii PSD. În primul rând, trebuie să spun că nici nu cred în vinovăția lui Dumitru Buzatu. Cred că a fost o înscenare, dar nu înțeleg în niciun fel suspendarea mea din partid.

Sunt membră a acestui partid din 4 ianuarie 1990. Am construit la acest partid. Am trecut prin 5 rânduri de alegeri. Sunt la al cincilea mandat. Am fost căsătorită, e adevărat, cu Dumitru Buzatu în tinerețe. Suntem despărțiți de peste 20 de ani și divorțați legal din 2015.

Singura sugestie de explicație, că nu s-a vorbit cu mine în mod direct, a fost dvs, reacția presei. Am muncit în acest partid. Am muncit în Parlament și am încercat să-mi fac datoria cât am putut mai bine. Dar am început să cred că adevăratele voci din politica românească trebuie excluse. Sunt foarte îngrijorată de ceea ce se întâmplă, sunt membru al PSD. Dar nu recunosc niciun fel de responsabilitate personală. Sper că doar din faptul că numele meu a fost asociat acelui căruia eu cred...că a fost o înscenare. Și dacă ar fi adevărat, nu văd în ce măsură responsabilitatea mea politică e mai mare decât a oricăruia dintre colegi. Nu văd ce responsabilitate legală am în eventualitatea că există vreo problemă acolo. Și nu văd de ce n-am avut dreptul să vorbesc în numele meu. N-am fost sunată. M-am trezit în Biroul Permanent Național (al PSD – n.red.) că se propune suspendarea mea din PSD.

Voi contesta decizia la comisia de integritate a partidului, ca să mi se explice care sunt motivele, altele decât cele ale poziției mele politice mai dure, pe care la am în mod obișnuit. Dar astea nu sunt motive de suspendare din partid, dimpotrivă, sunt de discuții într-un partid în care membrii au opinii și le discută în același fel și contradictoriu între colegi”, a afirmat Gabriela Crețu.

Întrebată dacă este posibil ca terenurile, imobilele și autoturismele care apar în declarația de avere a lui Dumitru Buzatu să fie cumpărate din veniturile unui bugetar, Crețu a răspuns: „Nu este bugetar, deși, bineînțeles, conform legii, nu exercită administrarea. Nu verific declarațiile de avere ale președintelui CJ. Eu cred că sunt în mod legal obținute. Nu am niciun argument ca să spun că nu. Că știu cum se duce la prășit, la strâns fân și la...deci nu cred că sunt din alte surse. Dar nu văd de ce mă întrebați pe mine, că repetați fixat aceeași eroare pe care...Nu știu, că nu i-am urmărit...până la un moment dat, până ce am divorțat legal când....am ținut să ne clarificăm situația, care era clară de multă vreme, că nu eram împreună. Dar am ținut să clarificăm, tocmai ca să nu mai trebuiască să mai trimitem de la unul la altul declarațiile de avere când era vorba de făcut declarații de avere, dat fiind că și eu sunt persoană publică”.

Editor : Alexandru Costea