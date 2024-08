Gabriela Firea, marea absență de la congresul PSD și din echipa lui Ciolacu

Gabriela Firea este marea absență de la congresul PSD dar și din noua echipa pe care Marcel Ciolacu a propus-o astăzi votului. Fostul edil al Capitalei nu a participat la evenimentul organizat de PSD, iar scaunul pregătit pentru aceasta a rămas gol pe durata întregului congres.

Marcel Ciolacu, noul președinte ales al partidului și candidatul desemnat la alegerile prezidențiale, susține că absența Gabrielei Firea nu are nicio legătură cu faptul că aceasta nu a mai prins loc în actuala echipă a partidului.

„O cunosc foarte bine pe Gabriela Firea. Nu cred. Au mai lipsit colegi. Deci au mai fost colegi care au avut altă activitate. Am vorbit la telefon, am comunicat. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu este un scandal în interiorul PSD. Și eu eram obișnuit să fie. Acum nu este niciun scandal în interiorul PSD. Am învățat în patru ani să fim prieteni, să știm să glumim, să înțelegem că lucrurile sunt într-o schimbare și să fim maturi. Asta este cel mai mare câștig obținut de când am câștigat conducera PSD”.

Întrebat dacă nu i se pare totuși ciudat faptul că Gabriela Firea nu a fost prezentă la congres, Marcel Ciolacu a punctat scurt că „nu”.

Gabriela Firea este marea absență de pe lista cu noua echipă a PSD. Marcel Ciolacu nu a mai vrut-o pe aceasta în funcția de prim-vicepreședinte al partidului și a înlocuit-o cu Daniel Băluță, cel care a avut rezultate remarcabile la alegerile locale. Scoaterea acesteia de la șefia partidului vine în contextul în care Gabriela Firea a pierdut alegerile la Primăria Capitalei. Astfel, aceasta rămâne în prezent doar cu funcția de președinte al filialei București.

Însă, nu doar Gabriela Firea a pierdut funcția pe care o deținea în fosta echipă. Printre cei care au rămas fără loc în conducerea partidului se numără și Titus Corlățean. Un alt nume care a fost scos de la conducere, dar a primit un post de vicepreședinte este cel a lui Vasile Dîncu, care a fost înlocuit la șefia Consiliului Național de Mihai Tudose.

Noua echipă a lui Marcel Ciolacu vine cu mai multe nume noi. Președintele PSD i-a „recompensat” pe liderii din teritoriu care au obținut rezultate bune la alegerile locale și i-a pus astfel în noua echipă de conducere a partidului. Printre noile nume se numără: Daniel Băluță, care în prezent ocupă funcția de prim-vicepreședinte, dar și de noii vicepreședinți Florin Jianu, Gheorghe Șoldan, Victoria Stoiciu, Mihnea Costoiu, Elisabeta Lipă, Marian Neacșu, Dumitrița Gliga, Corneliu Ștefan, Laurențiu Nistor.

