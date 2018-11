Gabriela Firea, nou atac la Liviu Dragnea: „E foarte înverșunat la adresa mea”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un nou atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ea a mai spus că riscă să fie sancționată, dar că preferă să piardă toate funcțiile din partid, decât pe cetățenii Capitalei.

„Eu nu am criticat PSD, am cerut demisia lui Livu Dragnea”, a mai spus Firea înaintea ședinței Biroului Permanent al PSD.

„Deranjează că spun adevărul espre situația Capitalei, că nu e văzută cu ochi bun atitudinea mea de primar general conștient că e nevoie de o colaborare cu primăriile de sector, ministerele”, a mai spus Firea.

„Am spus că e atat de înverșunat la adrsea mea încă de la prima declarație, eu nu țin doar partea bucureștenilor, de atunci am devenit pentru domnia sa persona non grata, am intrat pe black list și de atunci se comportă ca atare. Am afirmat în acea emisiune televizată că am înțeles de la alți colegi că dacă ar fi în stare să mă elimine și fizic, probabil că ar face-o, nu am spus că dumnealui a chemat la Hilton asasinii pentru Gabi Firea, eu nici nu prea merg la Hilton”, a mai spus Firea.

E a răspuns astfel unei întrebări în legătură cu o declarație făcută sâmbătă seara, la România TV: „Dl Dragnea doreşte să mă anihileze pe mine în totalitate. Dacă ar putea, m-ar lichida şi fizic”.

