Anunț din interior: Dragnea se visează la Cotroceni. Își va arăta încă o dată mușchii cu doamna Firea

În PSD este aşteptată, în continuare, o decizie în privinţa amnistiei şi graţierii. Mai exact, punerea în practică a promisiunilor referitoare la un act normativ. Recent exclus din partid, Adrian Ţuţuianu dezvăluie că Tudorel Toader se opune unei astfel de decizii, ceea ce l-ar putea costa funcţia de ministru al Justiţiei.

Adrian Țuțuianu, senator: Cred că domnul Dragnea mai are de reglat anumite lucruri cu dușmanii din CEX. Semnalul s-a dat deja în ceea ce o privește pe Firea.O urmează apoi și alți lideri de organizare care au semnat scris sau care au avut tăria de caracter să meargă și să voteze și în CEX împotriva excluderii noastre. Și domnul Stănescu, dar cred că domnul Stănescu e o piatră mai tare și reținerile domnului Dragnea sunt mai mari. Și-a arătat forța cu mine și cu Neacsu, care nu eram nici noi pietre de neglijat. Își va arăta încă o dată mușchii cu doamna Firea și cu ceilalți e mai simplu. Nu are prieteni, are doar tovarăși de drum care sunt utili cât pot ei să fie utili, deci nu e exclus ca după ce se face remanierea guvernului, la un moment dat, și domnul Stănescu să aibă aceeași soartă și lucrul acesta îl știe și domnul Stănescu.

-Doamna Firea spunea că Dragnea a mărturisit că vrea să candideze la prezidențiale. L-ați auzit?

Adrian Țuțuianu, senator: Am auzit această chestiune în diverse cercuri, dar e și o convingere a mea personală. Domnia sa va dori să candideze la președinția României.

-Îl încurcă Tăriceanu?

Adrian Țuțuianu, senator: Nu cred că asta e tema principală, cred că tema principală e cealaltă legată de amnistie și grațiere.Cred că pe măsură ce lucrurile legate de amnistie și grațiere și situația juridică se va clarifica, domnul Dragnea va face public acest anunț înainte, probabil într-un CEX, apoi pentru dumneavoastră.

-Cine-i va face domnului Dragnea amnistia și grațierea?

Adrian Țuțuianu, senator: Nu știu, haideți să așteptăm. Nu cred că va mai fi mult până când lucrurile vor fi mai limpezi pentru toată lumea.

-Este grabă mare în acest moment?

Adrian Țuțuianu, senator: Eu cred că da.

-Domnul Tudorel Toader, îl vedeți capabil să facă acest lucru?

Adrian Țuțuianu, senator: Din câte știu eu, până azi, domnul Tudorel Toader nu a dorit să adopte, să propună guvernului un asemenea act normativ, dar rămâne să vedem dacă Tudorel Toader rămâne în guvern, rămâne să vedem dacă alte pers din guvern își asumă un asemenea demers.

