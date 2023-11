Gabriela Firea a anunțat, miercuri, că s-a întâlnit și a discutat cu contraamiralul în retragere al Marinei Statelor Unite, William Holland Payne – acesta fiind unchiul soției lui Tudor-Ștefan, fiul cel mare din prima căsătorie a senatoarei PSD. Fostul primar al Bucureștiului a scris pe Facebook că „am fost interesată de experiența sa politică, tocmai pentru că sistemul din SUA este diferit de cel românesc”.

„Alături de William Holland Payne - politician american, avocat și contraamiral în retragere al Marinei Statelor Unite. Un US Navy Seal, absolvent al Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S) unul dintre cele mai dure programe de test pentru înrolarea în forțele speciale ale Marinei Americane.

Este unchiul Evei - Emilie, soția băiatului meu cel mare. Am avut bucuria să-l avem printre invitați la cununia civilă și logodnă.

Am vorbit mult în cele câteva zile cât a stat în România, împreună cu soția sa Deborah. Când ai în față un US Navy Seal, amiral în retragere și fost senator în Senatul statului american New Mexico, te gândești în primul rând la rezistență, disciplină și organizare. Însă, cea mai importantă lecție pe care o primești este despre munca în echipă și despre a fi devotat oamenilor, despre a rămâne cald și uman, în ciuda experiențelor profesionale care ne călesc.

Am fost interesată de experiența sa politică, tocmai pentru că sistemul din SUA este diferit de cel românesc. William a fost republican whip, în Senatul American, adică acel membru al grupului a cărui responsabilitate este păstrarea disciplinei de vot.

Am ajuns, din nou, la importanța echipei, la puterea ei în politică. Și în SUA, orice proiect, oricât de bun ar fi, poate fi realizat doar în echipă.

Am vrut să știu, în acest moment complicat la nivel global, dacă valorile Americii vor triumfa. Răspunsul a fost scurt, rapid și ferm : merită să lupți pentru toleranță, libertate, democrație și pentru drepturile omului, iar societatea americană, cu toate provocările sale mari din acest moment, este o societate care are capacitatea de a găsi resurse să depășească dificultățile.

Sunt recunoscătoare că am putut discuta cu un om care înțelege altfel contextul geopolitic al Europei și în particular al României în această regiune marcată de provocări istorice, ce revin ciclic.

România este un partener solid și de valoare al Statelor Unite, iar legăturile sunt puternice și depășesc provocările”, arată un mesaj al Gabrielei Firea pe Facebook.

Pe 8 octombrie, Gabriela Firea a publicat pe Facebook fotografii din cadrul cununiei civile a fiului ei, oficiată de Florentin Pandele, primarul din Voluntari. Nașul celor doi tineri căsătoriți este Gigi Nețoiu, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo București.

Editor : Alexandru Costea