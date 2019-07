„Gaşca lui Liviu Dragnea” trage în continuare sforile în PSD, spune primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, suspendat pentru 6 luni din partid. Întrebat, la Digi24, cine din această „gașcă” a rămas în conducerea partidului, edilul a răspuns: „Dar cine a plecat?”

Moderator: Ce ar trebui să se întâmple în momentul acesta pentru ca dvs. să rămâneți în partid? Cine să plece, câți oameni să dispară?

Robert Negoiță: N-aș zice că trebuie să dispară oameni, nu sunt un om ranchiunos, dar consider că ar trebui să facă un pas lateral, adică acea gașcă cu care dl Dragnea a făcut ticăloșelile în partid și în această țară, ar trebui măcar să facă un pas în spate.

Moderator: Cine a mai rămas din gașcă?

Robert Negoiță: Ei, dar cine a plecat? N-a condus singur, pentru că noi, atunci când am strâns semnături și am votat pentru excludere au fost, covârșitor, care au zis: nu, e președintele nostru, care face și drege. E mare și, repet, nivelul consider că nu este unde trebuie. Acea sclipire pe care consider că ar trebui să o aibă niște lideri, care ar trebui să fie lideri... Vreau să văd puncte de vedere, vreau să văd dezbatere, nu că se dă un ton și toată lumea merge ca o turmă. Nu e constructiv.