Ginerele lui Farmazon, deputat PSD, îl jelește pe Buzatu: Pentru mine este ca al doilea tată

Deputatul PSD Eduard Popica, ginerele omului de afaceri Emil Savin, supranumit Farmazon, care a colaborat cu DNA oferindu-i mită preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, că pentru el, acesta este ca un al doilea tată, iar ceea ce s-a întâmplat cu liderul social-democrat este un moment "sfâşietor". Popica a mai spus că nu a știut nicio secundă despre ce avea să i se întâmple lui Buzatu, dar crede că oricine ar fi avut habar despre "o astfel de nenorocire" ar fi trebuit să-i dea de înțeles să se ferească.



"Nu am vrut să comentez şi nu am vrut să fiu implicat în această nenorocire care s-a abătut asupra noastră, asupra mea personal, asupra familiei mele, şi aici mă refer la soţie, la copilul meu, dar şi asupra organizaţiei judeţene a PSD Vaslui. Aş vrea să vă relatez de la bun început că Dumitru Buzatu pentru mine este ca un al doilea tată. Sub ochii lui, de 20 de ani, am crescut, m-am dezvoltat şi aş putea spune că am ajuns cine sunt. Este un moment, nu regretabil, sfâşietor pentru mine ca persoană şi de aceea am ajuns şi am acceptat să dau astfel de declaraţii, pentru că ultimele ştiri care au apărut cu privire la persoana mea efectiv m-au distrus", a declarat deputatul Eduard Popica, potrivit Agerpres.



Parlamentarul a precizat că nu a ştiut de flagrantul care urma să i se facă lui Dumitru Buzatu şi că socrul său i-a spus că îi pare rău pentru ceea ce i-a făcut.



"Nu am ştiut nicio secundă despre absolut nimic şi, în primul rând din punct de vedere moral, consider că oricine ar fi avut habar despre o astfel de nenorocire, poate că nu i-ar fi spus domnului preşedinte, dar poate că i-ar fi dat de înţeles să se ferească. Mai mult decât atât, din punct de vedere juridic, ştiţi prea bine că astfel de acte se fac între denunţător şi organul de anchetă penală, fără a avea şi alte persoane implicate sau care să ştie despre aceste aspecte. Nu mi-a spus nimic, nu vorbesc cu el. Mi-a spus doar că îi pare rău pentru ceea ce i-a făcut", a precizat deputatul Popica.



Cu lacrimi în ochi, Eduard Popica i-a transmis lui Dumitru Buzatu să fie tare acolo unde este, i-a urat "să-i dea Dumnezeu multă sănătate" şi şi-a manifestat regretul că a pierdut un prieten.



"O să încerc să depăşesc, e greu. Mai mult decât cariera politică, eu am pierdut un prieten şi acest lucru contează pentru mine cel mai mult", a mai spus parlamentarul PSD Vaslui.



Tribunalul Vaslui a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, în dosarul în care este acuzat de procurorii anticorupţie că a primit drept mită suma de 1,25 milioane de lei de la un om de afaceri a cărui societate efectua lucrări la drumul strategic Bârlad - Laza - Codăeşti.



Dumitru Buzatu a fost exclus din PSD, sâmbătă, decizia fiind luată cu unanimitate de voturi în şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD. În cadrul şedinţei s-a decis şi numirea ca preşedinte interimar al organizaţiei PSD Vaslui a vicepreşedintelui partidului, Dragoş Benea.



Prefectul judeţului Vaslui, Daniel Onofrei, a semnat, marţi, ordinul de suspendare a lui Dumitru Buzatu din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ), având în vedere că acesta a fost arestat preventiv.

Cine este Eduard Popica, ginerele lui "Farmazon"

Eduard Popica, ginerele omului de afaceri Emil Savin zis și "Farmazon" este deputat PSD, intrat în politică în perioada în care social-democrații se aflau sub conducerea lui Liviu Dragnea.

Mai întâi consilier juridic al Consiliului Județean Vaslui, ulterior prefect al județului Vaslui și acum parlamentar, Eduard Popica face politică din 2013. Totodată, el a fost cununat de deputatul Adrian Solomon și este naș al fostului președinte al CJ, Dumitru Buzatu, notează flux24.

Eduard Popica este recunoscut de vasluieni drept un politician cu o viață extravagantă, cu vacanțe exotice, produse de lux și apariții inspirate din lumea Hollywood-ului.

Conform ultimelor date din declarația de avere (6 iunie 2023), Popica are un teren intravilan de 12.000 mp la Simila, cumpărat și deținut de soția sa, o casă de locuit de 1.562 mp construită în 2021, tot în propretatea soției. Lipsesc bunurile de valoare, automobilele, creditele și activele financiare.

În ceea ce privește veniturile, potrivit documentului, indemnizația anuală a deputatului se ridică la 135.859 lei. Soția sa a declarat venituri din trei contracte individuale de muncă de la două AVS-uri, în valoare cumulată anuală de 41.700 lei și un altul de la SC Soragmin, de 91.600 lei anual. De asemenea, soția sa a mai raportat dividende anuale de la două societăți, Transmir și Salcia, în valoare cumulată de 467.163 lei.

Cine este Emil Savin zis "Farmazon"

Emil Savin sau "Farmazon" este denunțătorul lui Dumitru Buzatu și până de curând un om foarte apropiat politicianului social-democrat. Farmazon este cunoscut în Moldova drept un om de afaceri prosper, rege al asfaltului, acesta controlând două firme care derulează zeci de contracte din bani publici în județul Vaslui, inclusiv cu Consiliul Județean Vaslui, instituție care a fost condusă de Dumitru Buzatu.

Pe vremea lui Ceaușescu, Farmazon ar fi fost șoferul unui președinte de CAP de la Murgeni.

Însă, după 1989, acesta a devenit afacerist și, de 30 de ani, din aceeași perioadă în care Dumitru Buzatu a preluat conducerea județului, are contracte cu Consiliul Județean Vaslui.

Una dintre firmele controlate de Savin, Soragmin, este cea care a asfaltat două loturi ale drumului Bârlad-Codăiești, pentru care Buzatu a cerut șpagă. Contractul dintre firma Soragmin și CJ Vaslui a fost semnat în 2019 și are o valoare de peste 80 de milioane de lei, adică peste 16 milioane de euro.

