Încă un deputat USR, fost candidat la șefia partidului, pleacă la REPER

Deputatul Cătălin Teniţă anunţă că demisionează din USR şi că de la 1 septembrie se alătură Partidului REPER.

„Cred că responsabilitatea mea actuală este să aduc împreună oamenii care înţeleg că suntem la mijlocul drumului către o Românie mai bună şi că nu putem sta deoparte. De aceea, voi căuta să coagulez alături de ei o mişcare reformatoare pentru România. (...) Nu este un abandon. Mă alătur unor colegi de-ai noştri care sunt îndreptăţiţi să fie reprezentaţi şi ale căror energii trebuie utilizate în politică, colegi care acum construiesc REPER. Rămân în continuare deschis proiectelor din USR şi vă stau oricând la dispoziţie pentru consultări şi întrebări în cadrul cabinetului parlamentar”, scrie Teniţă, pe Facebook.

El le mulţumeşte colegilor din echipa CURAJ pe lista cărora a candidat la preşedinţia USR şi menţionează că „opţiunea lor de a rămâne în partid ca un grup de reformă internă este o opţiune la fel de validă şi de curajoasă” ca aceea de a construi alternative din exterior.

„Cred în partide deschise, în care cei care au viziuni comune dialoghează şi lucrează împreună într-un mod deschis şi eficient”, adăugă el.

Într-o scrisoare deschisă publicată pe pagina catalin-tenita.ro, deputatul subliniază că este responsabilitatea opoziţiei să creeze o alternativă la propunerile coaliţiei de guvernare, să fie „o voce puternică, care să inspire şi să mobilizeze societatea” şi care „să o protejeze de pericolul populismului deşănţat, al apelului la gândirea tribală, la tentaţia autoritarismului şi a discursului politic violent”.

Potrivit lui Teniţă, actuala opoziţie democratică „pare că nu îşi înţelege rolul” foarte bine.

„Din păcate, alienarea multora dintre foştii membri de partid, susţinători sau alegători, este un fapt evident, probat prin cifre şi sondaje. Din păcate, în cei doi ani care au trecut de la alegeri, noi nu am izbutit să câştigăm mai multă încredere, ci am pierdut încredere în dispute sterile, în comportamente arogante sau superficiale. Şi asta pentru că nu am reuşit de multe ori să interiorizăm mecanisme şi proceduri interne care să favorizeze echitatea şi transparenţa, care să potenţeze implicarea, deschiderea către exterior, acţiunea entuziastă a membrilor”, se arată în scrisoare.

Cătălin Teniţă îşi exprimă încrederea în concurenţă şi în faptul că electoratul trebuie să aibă mai mult de o variantă.

„Eu plec pentru a-i reprezenta pe colegii mei din PLUS sau USR care au ieşit în stradă în 2017-2020, civic sau politic, dar care acum s-au retras din viaţa politică. Eu ştiu că s-au retras nu pentru că nu mai vor să audă de România, ci pentru că iubesc România mult prea mult ca să se joace de-a politica, având însă sentimentul de irelevanţă. Eu ştiu că ei sunt încă acolo şi că o mişcare politică relevantă, onestă şi clară îi va activa”, scrie deputatul, potrivit Agerpres.

El menţionează că în perioada următoare va lucra la un set de ghiduri pentru aleşii locali, pe teme ce ţin de biblioteci ca huburi digitale, surse de energie regenerabilă pentru comunităţi, îmbunătăţirea condiţiei femeii şi limitarea abuzurilor împotriva acestora, masa caldă şcolară ca normalitate în învăţământ.

„Un centru comunitar la Bucureşti unde să implicăm voluntarii care vor să ajute în domeniul sănătăţii, al educaţiei, protecţiei mediului şi al interacţiunii cu administraţia. Un loc în care să aflăm problemele şi să testăm soluţiile”, este un alt obiectiv al acestuia.

Cătălin Teniţă s-a situat pe locul al doilea la alegerile pentru preşedinţia partidului, în luna iulie, obţinând 14,8% din voturi. Cătălin Drulă a întrunit 71,3% din opţiuni.

Editor : R.K.