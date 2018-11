INTERVIU. Adrian Ţuţuianu: Dăncilă cred că va învață să fie lider dacă are timp să stea mai mult la guvernare

La o zi după excludere, Adrian Țuțuianu povestește ce s-a întâmplat la faimoasa ședință de Comitet Executiv. Adrian Țuțuianu e autorul faimoasei sintagme "PSD - partid de maimuțe", atunci când i-a criticat într-un limbaj foarte aspru pe unii dintre miniștrii guvernului Dăncilă. Ce are de spus în continuare despre unii dintre colegi, cum descrie ziua în care s-a votat cu cuțitele pe masă și s-a negociat cu promisiuni și amenințări.

Reporter: 53 de voturi pentru excluderea dvs din PSD, doar 9 colegi au votat împotrivă. Cum vă explicaţi?

Adrian Ţuţuianu, senator: Era un vot pe care eu l-am anticipat, sigur, cu două - trei excepţîi, l-am anticipat de duminică, de dinainte de Comitetul Executiv Naţional, s-au făcut tot felul de lucruri în stilul cunoscut, s-au împărțit funcții, la acest Comitet Dragnea și-a asigurat în continuare o tutelare excesivă a organismului de conducere curentă a activității partidului.

Reporter: Se pot cumpără atât de ușor oameni în PSD?

Adrian Ţuţuianu: Chestiunea nu este dacă se cumpără sau nu oameni în PSD, oamenii sunt oameni cu multe calități, cu multe defecte, indiferent de partidul din care fac parte, unii se gândesc că e bine să aibă o funcție astăzi, pentru că mâine nu se știe dacă se mai poate să aibă o astfel de oportunitate, unii nu au curajul să exprime un punct de vedere tranșant cu liderul partidului, dar fac discuțîi pe la colțuri, deci, sunt situații diferite care au generat de foarte multă vreme o dezbatere formală, pentru că dezbaterea adevărată în care te duci cu curaj și spui ce gândeşti și liderul preia anumite mesaje fără să creadă că, dacă spui ceva, ești împotriva partidului, deci, astfel de discuții nu prea au mai avut loc.

Reporter: Ce îi reproșați, de fapt, lui Liviu Dragnea?

Adrian Ţuţuianu: Am spus în scrisoarea respectivă, după părerea mea Dragnea se face vinovat de un mod discreționar de a conduce partidul, am trecut prin trei guverne, am schimbat 3 premieri în 2 ani, nenumărați miniștri, de unii nici nu ne mai aducem aminte, calitatea oamenilor aduși în guvern a fost sub capacitatea acestui partid de a produce resursa umană de nivel guvernamental.

Reporter: Premierul Dăncilă se înscrie în categoria aceasta?

Adrian Ţuţuianu: Imediat, vă răspund și la asta. Am acceptat un lucru pe care nu l-am întâlnit în nicio democrație, ca președintele să plece cu un candidat de premier doar în mintea lui și am acceptat cu toții așa ceva. Dragnea are o vulnerabilitate juridică ce trage în jos partidul, astăzi partidul este sub 30 la sută, nu mai știm pe unde este exact, cel puțin la sondajul pe care l-am prezentat în Comitetul Executiv în urmă cu 2 luni, pierderea a 17 procente din electoratul care ne-a votat în 2016, după doi ani de guvernare, cu măsuri apreciate de populație, în contradicție cu ce facem partidul scade din cauza liderului.

Reporter: Doamna Dăncilă cum vi se pare?

Adrian Ţuţuianu: Doamna Dăncilă este un om serios, o cunosc mult mai bine decât dvs.

Reporter: Dar este un executant sau un lider?

Adrian Ţuţuianu: Doamna Dăncilă cred că va învață să fie lider dacă are timp să stea mai mult la guvernare.

Reporter: Vorbeați despre ținte. V-ați simțit o astfel de ținte?, Dragnea spunea: Domnul Adrian Țuțuianu trebuie să plece de la Ministerul Apărării.

Adrian Ţuţuianu: Și dvs l-ați crezut.

Reporter: Dvs l-ați crezut?

Adrian Ţuţuianu: Nu era deloc trist, îl cunosc mai bine pe Dragnea, Dragnea și-a dorit să plec de la MApN, m-am simțit țintă, pentru că, de la momentul scrisorii, am primit tot felul de mesaje din diferite zone ale partidului care mi-au spus că nu e bine, că, poate, era mai bine să mai aștept, că, poate, nu am înțeles bine contextul, dar, vă spun cu sinceritate că nu regret nimic. Sunt momente în viață când, dacă ești lider, trebuie să îți asumi și riscuri, eu mi-am asumat riscul, dar, vă spun sincer, că nu m-am gândit că se va ajunge la excluderea din partid, am crezut că vor veni mai mulți, mai rapid între noi, voi continuă bătălia și prin ceea ce fac în Senat, în teritoriu și în instanța pentru că mi-am propus să fiu reintegrat în partid pentru că nu am greșit cu nimic. A discuta despre situația de lucruri dintr-un partid înseamnă democrație internă.

Reporter: Dvs credeți că există o luptă reală a PSD cu statul paralel?

Adrian Ţuţuianu: Să vă spun o chestiune de principiu. Este evident că anumite instituții și persoane din instituții ale statului, DNA, Parchet, servicii de informaţii, și-au ieșit din fișa postului, este evident că în România lui Băsescu s-au săvârșit abuzuri. Lupta împotriva statului paralel e dusă cu intermitențe. M-aș fi așteptat de la Dragnea să condamne foarte ferm faptul că nu poți să porți o discuție în partid, că se găseşte un securist care te înregistrează și apoi duce înregistrarea la TV și așa distrugi cariera unui lider politic. Este o metodă care, de acum, va face școală.

Reporter: A fost premeditată acea înregistrare?

Adrian Ţuţuianu: Totul a fost premeditat, sunt înregistrări din mai multe întâlniri din organizația Dâmbovița, erau înregistrări și dintr-o ședință a Comitetului executiv Județean și astăzi mi s-a transmis prin intermediari că și discuția pe care am avut-o aseară cu primari, membrii Biroului Județean a fost transmisă în direct. Am spus, foarte bine, dacă s-a transmis în direct este încă o dovadă că este un atac concertrat împotriva mea dirijat de conducerea centrală. V-am spus că cel care a organizat această mizerie este Codrin Ștefănescu secondat de un fost deputat PPDD care își propune să facă carieră în PSD dar nu vaa reuși -Radu Popa, de Oprea, provenit din securitate. Mai am de identificat, înregistrările au fost duse la un post TV concurent de la partid.

Reporter: Vă temeți că vor fi șantajaţi cei care vă susţin azi?

Adrian Ţuţuianu: Sigur că da, s-a și transmis azi dimineaţă. Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, securistul Oprea a mers la sediul partidului la Târgovişte, a mers apoi la CJ. Într-un stil securistic tipic a amenințat și salariaţii CJ şi salariaţii de la partid, de la cabinetele parlamentare, pentru că noi avem. Dâmbovița cabinetul parlamamentar găzduit de sediul partidului.

A amenințat și diverşi șefi de servicii publice, a împărțit functii: prefect, subprefect, șef de servicii publice, secretar de stat, preşedinte la CJ, vicepreşedinte pentru cei care vin alături de echipa lui și a Rovanei Plumb. Le-a spus unor primari direct că urmează la Ministerul dezvoltării regionale să se împartă banii rezultaţi din economii, s-au făcut licitaţii, a avut fiecare judeţ un număr de proiecte aprobate.

Judeţul Dâmboviţa are aproape 70 milioane de lei economie la acest moment, deci se pot acoperi 10-20-25 de proiecte. Le-a transmis clar unor primari că vor primi bani dacă se alătură Rovanei Plumb.

Eu știu că la Ministerul dezvoltării repartiţiile de bani s-au făcut pe niște criterii și sunt convins că cei din Ministerul dezvoltării vor aplica în continuare niște criterii de repartiţie a banilor în așa fel încât banii să ajungă la toți. În Dâmboviţa, toți primarii PNL au bani pe ordonanţa 28, unii mai mult decât au primarii din PSD.

Reporter: Cum vedeți cei trei ani de mandat ai lui Dragnea în fruntea PSD, au fost buni pentru partid?

Adrian Ţuţuianu: Primul an a fost un an bun, Dragnea are capacități organizatorice pe care nu poate să i le conteste nimeni, programul prezentat în campanie este bun, campania a condus-o bine, dar, după momentul câștigării alegerilor i s-a părut că este pe cai foarte mari și își poate permite orice. Cei doi ani sunt ani, ultimii, în care Dragnea a condus partidul doar în funcțiie de interesele personale, s-a schimbat foarte mult, nu îl mai recunosc, îl cunosc de foarte multă vreme, a fost preşedinte de CJ când era ministrul Dezvoltării, era alt om, astăzi nu mai are niciun fel de legătură cu cel care era acum patru ani.

Reporter: Dacă i-ați da un sfat, care ar fi acela?

Adrian Ţuţuianu: I-aș spune ce i-am spus cândva unui lider de la PDL, care credea că este veșnic pe la Dâmbovița, să se uite puțin în istorie să înțeleagă că nimic nu e veșnic și mai devreme sau mai târziu va trebui să dea ochii cu toată lumea și va coborî de pe soclu, e o vorbă, se spune: când urci pe scară să te uiți peste cine dai și pe cine arunci peste scară, că s-ar putea să îl găsești la coborâre.

Citiţi şi:

C. T. Popescu: Când a început revolta lui Ţuţuianu? După ce a fost scos de la MApN unde fusese băgat

Noi înregistrări cu Ţuţuianu: "Olguţa Vasilescu începuse să dea lecţii". Replica Ministrului Muncii

Țuțuianu, despre ministrul Economiei: „E atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute”

Etichete:

,

,

,