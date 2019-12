Nicușor Dan, invitat la Interviurile LIVE Digi24.ro, despre scandalul din USR, Războiul cu Vlad Voiculescu și ce vrea să facă pentru București

Despre scandalul din USR: evit să mă pronunț, a fost o discuție care a început după amiaza și s-a prelungit pentru că discuțiile au fost tensionate. Doamna Ardelean intră în categoria de opinie și nu poți să sancționezi un membru de partid pentru delict de opinie.

Sancțiunea de excludere pentru opinie o consider nejustificată. Partidul ăsta e un partid special, cu democrație internă.

Eu sper să existe o decizie înțeleaptă, urmează ca Biroul Național să se pronunțe, eu sper ca partidul să ia o decizie înțeleaptă pe care să o poată livra publicului.

Despre relația cu USR: am o relație foarte bună cu USR București, în programul meu au contribuit mult membrii partidului, ei sunt cei care au făcut opoziție la Gabriela Firea. Am avut o relație de colaborare bună pe București.

A fost o ședință la care am fost invitat, am discutat cu ei și au validat consfințirea susținerii mele la candidatură.

De ce nu s-a reînscris în partid: A fost o decizie pe care am luat-o, care mi s-a părut că nu se potrivește cu ce spusesem eu înainte. Există sprijinul USR București.

Decizia de acum doi ani și jumătate a fost foarte dureroasă din punct de vedere personal,. Acum da, este un avantaj să fiu independent, o să fie foarte greu ca PNL să sprijine un candidat al Alianței USR PLUS, avantajul meu e că e mai ușor să fie sprijinit un candidat independent.

Despre candidatura sa susținută de PNL: Am discutat cu PNL, am discutat și cu PMP, nu o să dezvălui ce am discutat

Despre alegeri în două tururi: Probabil nu vor fi două tururi de la aceste alegeri. Mi-e greu să cred că se va putea face.

Despre competiția cu Vlad Voiculescu: Este o decizie pe care urmează să o ia organizația conform protocolului Alianței. Sunt mai multe tabere. O să urmeze o competiție internă cât mai democratică. O să existe o campanie internă, prima întrebare este dacă va fi între toate partidele de opoziție, este o întrebare care încă nu are răspuns. Eu cred că dacă PNL o să vină într-o discuție cu USR PLUS este o opțiune deschisă, o campanie pentru toată lumea deodată.

Urmează apoi o procedură de desemnare și eu susțin foarte ferm că există o singură modalitate de desemnare și anume sondajul, pentru că sondajul îți spune ce vrea tot publicul. Dacă faci alegeri primare asta îți spune doar ce vrea o bulă de susținători.

Ultimul sondaj pe care l-am făcut era în august și atunci cifrele erau Gabriela Firea 30, eu 28, Vlad Voiculescu 12.

Eu, în ipoteza în care opoziția o să aibă candidat unic și acela nu voi fi eu, atunci nu candidez. Într-o multitudine de alte ipoteze, rămân în cursă. Eu sunt foarte optimist pentru că există o presiune publică consistentă de a avea candidat unic.

Relația cu Vlad Voiculescu - o relație civilizată, am participat chiar la două dezbateri și sunt deschis să avem cât mai multe astfel de dezbateri pentru că oamenii trebuie să afle că există candidații ăștia.

Noi vrem voturi de la toți locuitorii Bucureștiului. Singurul mod în care putem afla cum vor vota oamenii este sondajul.

Despre București: Bucureștiul este într-o situație foarte foarte grea. Bugetul este nerealist. Ne îndreptăm spre aceeași 4 miliarde de lei, în condițiile în care cheltuielile sunt de 7 miliarde de lei. Nu s-au plătit banii la STB, STB-ul are niște datorii la ANAF, vedem că dincolo, după ce RADET a intrat în faliment s-au acumulat alte datorii și Primăria nu are banii ăștia

Riscul ca această instituție să se ducă spre incapacitate de plată este foarte foarte acut.

Despre lucrările RADET: Pe chestiunea asta nu există miracole, am pierdut foarte mult timp cu niște propiecte fanteziste. Aveam 180 de milioane de euro disponibili pentru lucrări, pentru că am dus RADET în insolvență. Pe proiectul fantezsist a fost ca RADET să prea ELCEN. Soluția este ca pe sud și pe vest să schimbăm rețeaua, asta înseamnă câteva sute de kilometri. În administrația Firea s-a făcut cam 10 kilometri pe an, în condițiile în care rețeaua are 1000 de kilometri. Se pot face 100 de kilometri pe an, asta depinde de banim, banii îi avem. Și depinde de viteza de lucru. E o chestiune care se poate face, cu caite de sarcini bine făcute. Nu e totuși o mare filosofie să sapi, să scoți o conductă și să pui alta în loc.

O să afectezi traficul, diferența e dacă putem să o facem în 6 luni sau în trei zile. Urmează să vedem ce facem cu zona de nord. Acolo sunt privați care au și bani și se mișcă mai repede. Ei vor să facă asta și să-i plătim cu aceiași bani.

Dacă trecem toți la centrale individuale poluăm, cum a fost exeriment pe câteva orașe din România, și doi nu există disponibilatea să dăm atâtea centrale. Asta nu înmseamnă că în primul an nu o să avem avarii. Dar odată ce ai harta asta știi de unde să începi.

Despre companiile municipale: Companiile sunt ilegale și sunt o rispă de bani publici, ele nu funcționează după o schemă de management. Le desființăm pe toate. În practică, nu putem să desființăm Termoenergetic, pentru că a preluat serviciul RADET. Auditul trebuie făcut și pe primărie cu toate departamentele ei și pe instituțiile din subordine. Trebuie să aibă și componentă financiară, cât plătim pentru un serviciu, și o componentă pe oameni, câși oameni avem nevoie pentru un anumit serviciu.

Sunt servicii care au mult prea mulți oameni pentru ce prestează și altele care au insuficienți oameni. Vă dau un exemplu, e nerezonabil ca un om să stea o zi să supravegheze 30 de locuri de parcare. În strategia de parcări trebuie să existe parcări publice și de reședință. E greșit ca un om să aibă un loc de reședință, trebuie să poți să parchezi într-un areal.

Despre traficul din București: Suntem mai multe componente, una e managemntul de trafic. Asta se poate face în 3 ani, să mai sporești numărul de intersecții semaforizate, legate de un server central, care să poată să ia decizii în timp real. Nu a avut Capitala un sistem în sensul în care îl spun eu, a avut un sistem în care din central se luau decizii.

Un astfel de semafor inteligent vede inclusiv când vede autobuzul și îl lasă să treacă.

Managwmrntukl trafic reduce cam cu 10% traficul blocat. Poate să facă diferența între o intersecție blocată și alta în care se transmite la cealaltă intersecție.

Apoi, trebuie să ai mari parcări gratuite la marginea orașului. Trebuie să stimulezi oamenii să parcheze mai departe de centul orașului, având politica asta poți să ai multe linii de suprafață. Când reușești să ai un transport previzibil – mai pot fi reconfigurate traseele, nu s-a mai întâmplat de 30 de ani, am propus reconfigurarea troleibuzelor.

Despre șoseaua de centură: Fără îndoială (ar prelua centura, n.red.). Chiar dacă nu ar fi la primărie, primăria poate să colaboreze cu CNAIR, cum s-a făcut la Oradea. Primăria a ajutat CNAIR cu birocrația să poată fi construită.

Cu ce circulă Nicușor Dan: Ei circul cu mașina și transportul în comun. Acum am venit cu mașina, mărturisesc. Dacă metroul n-ar funcționa în parametri ar fi vai de capul nostru. Ne lipsesc niște chestiuni soft la transportul public, nu avem un abonament comun la metrou cu transportul de suprafață, nu avem un sistem în care să dăm un click în care să ne spună în timp real ce transport public poți să iei când ieși la suprafață.