Kelemen: „Aseară am decis să continuăm cu Nicolae Ciucă premier”

Viceprim-ministrul Kelemen Hunor a declarat vineri dimineață, după anunțul lui Nicolae Ciucă privind amânarea demisiei, că acest lucru a fost convenit în urma discuțiilor de joi seară între cei trei lideri ai coaliției. Kelemen se declară optimist în privința rezolvării problemelor cu care se confruntă guvernul.

„În continuare sunt convins că este nevoie de predictibilitate, de stabilitate”, a declarat Kelemen Hunor vineri dimineață, adăugând că guvernul și-a asumat să rezolve problemele cu care se confruntă.

„În această perioadă la guvernare am avut multe «incendii». Cu o mână am stins incendiile, cu mâna cealaltă am construit, fiindcă ăsta este rostul guvernării: să guvernăm pentru oameni, pentru societate şi asta am făcut asta vom face şi în continuare”, a mai arătat liderul UDMR, precizând că problemele din sistemul de învățământ sunt cunoscut în coaliție.

„Aseară am decis să continuăm în această formulă cu Nicolae Ciucă premier și să dăm răspuns exact așa cum dorește societatea și așa cum ne-am asumat în programul de guvernare”, a anunțat vicepremierul.

El se arată „în continuare optimist” și spune că are „încredere în forțele noastre și în oameni”: „Nu vom plasa în altă parte această responsabilitate”.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat vineri dimineață că în contextul grevei din educație, după discuțiile din Coaliție, a decis să nu își depună mandatul și să rămână premier până la rezolvarea problemelor din educație.

Editor : B.P.