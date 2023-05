Nicolae Ciucă amână rotativa: Azi ar fi trebuit să îmi dau demisia. Am convenit să nu îmi depun mandatul

Premierul Nicolae Ciucă a declarat vineri dimineață că în contextul grevei din educație, după discuțiile din Coaliție, s-a decis să nu își depună mandatul și să rămână premier până la rezolvarea problemelor din educație.

"Guvernul pe care-l conduc are o susținere politică, parlamentară consolidată, suntem aci în fața dvs, cu președintele PSD și președintele UDMR, am căzut cu toții de acord că singura șansă pentru noi să depășim toate aceste probleme e să realizăm o coaliție stabilă. Ceea ce am si realizat. Prin această stabilitate politică am putut să gestionăm și criza energetică, să asigurăm și consecințele războiului din Ucraina și să gestionăm efectele inflației. (...)

Azi, ar fi trebuit să îmi depun mandatul în condiții în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că așa cum până acum am găsit soluții, nu am dat înapoi în fața responsabilității, după discuțiile din coaliție am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din educație, să menținem acest dialog ca să găsim soluții pentru problemele îndreptățite ale lor și să facem ca pe baza înțelegerii și rațiunii cu ei să găsim soluții, dar ele nu se pot rezolva printr-o singură decizie. Am alocat sume considerabile, din 2022 până azi au fost alocate educației suplimentar 8 miliarde de lei de la buget.

Viitorul țării trebuie să aibă predictibilitate. Toate se fac nu doar prin alocare de resurse, ci prin asigurarea unui cadru cât mai bine așezat și mai complex privind dotarea sistemului de învățământ și specializarea tuturor cadrelor didactice.

În acest moment nu ne putem permite ca printr-o măsură unidirecțională să dezechilibrăm bugetul.

Vom continua să menținem dialogul cu sindicatele, le-am pus în față toate datele onest și real. Sperăm că prin dialog să ajungem la o soluție.

Am avut discuții până aseară târziu, ne-am revăzut azi dimineață. Am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu îmi depun madatul să îmi asum responsabilitatea funcției de premier. Sper ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliției", a declarat Nicolae Ciucă.

